Меган Фокс виходить заміж

Стосунки голлівудської красуні Меган Фокс та репера Machine Gun Kelly виходять на новий рівень. Музикант зробив пропозицію обраниці, і вона відповіла "так", про що повідомила сама актриса, опублікувавши зворушливий ролик на своїй сторінці в Instagram.

На відео серед пишної зеленої рослинності та співу птахів, музикант згідно з етикетом встає перед коханою на одне коліно і промовляє важливі слова, які пара скріплює поцілунком: "І також як у кожному житті до цього, і в кожному житті, яке буде після, я сказала "так"" – прокоментувала пост знаменитість.

За розвитком роману між актрисою та музикантом уважно стежать шанувальники пари та представники ЗМІ, які неодноразово писали про майбутнє весілля закоханих, проте офіційну красномовну заяву знаменитості зробили лише зараз.

Источник: tvgid.ua/

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