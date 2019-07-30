Международный день дружбы. Пять лучших фильмов о настоящих друзьях

30 июля 2019 года в Украине и в мире отмечают Международный день дружбы.

Дружба — одна из высших ценностей человеческой жизни. Об этом каждый знает с детских лет, в разные времена об этом говорили философы, эту истину доносит народная мудрость разных культур. Когда друзья рядом, многие проблемные ситуации воспринимаются легче и их решение дается проще.

День дружбы — это официальный праздник, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года на 65-ой сессии. Цель же его — независимо от жизненных обстоятельств напомнить о том, что существуют друзья, позвонить им и напомнить, как они для нас важны и ценны. Да просто поздравили с международным днем друдбы. Если же позволяет время и обстоятельства, можно собраться и отметить его, например, домашней вечеринкой в духе «пироги и друзья» и совместным просмотром кино.

Надеемся, что у вас есть люди, на которых можно положиться и которые никогда не подведут. Их может быть немного, а может это только один лучший и верный друг. Главное — чтобы этот человек был близким по духу. Поздравьте своих друзей и предложите собраться шумной компанией, чтобы поделиться хорошими новостями и вспомнить приятные и яркие моменты, пережитые вместе.

Множество фильмов, детских и взрослых, мультфильмов, сериалов, песен посвящены дружбе. Среди самых популярных — сериалы Друзья, Бог добавил меня в друзья, фильм Белль и Себастьян друзья навек, любимые детскиеДракоша и друзья, Кот Кокос и его друзья. В День друзей НВ STYLEпредставляет подборку из пяти увлекательных, смешных и трогательных фильмов о настоящей дружбе.

1+1 / Неприкасаемые

(трагикомедия, 2011)

Очень искренний, душевный и теплый фильм о настоящей дружбе, основанный на реальных событиях. Картина рассказывает об успешном аристократе Филиппе, который в результате несчастного случая оказывается в инвалидном кресле и нанимает в качестве помощника бывшего преступника, чернокожего Дрисса. У последнего совершенно отсутствуют манері, да и работать он не хочет. Но между столь разными людьми завязывается крепкая дружба, которая меняет жизнь обоих.

Достучаться до небес

(трагикомедия, драма, 1997)

Двое молодых, но смертельно больных людей оказываются в больнице в одной палате. Случайно парни находят текилу, распивают ее и выясняют, что один из них никогда не видел моря. С этого начинается побег и удивительное последнее приключение героев.

Леон

(драма, криминальный боевик, 1994)

Эта картина режиссера Люка Бессона уже стала культовой. История дружбы наемного убийцы и девочки-подростка из неблагополучной семьи навсегда останется в сердцах многих зрителей. По сюжету фильма профессиональный киллер Леон живет уединённой жизнью и выполняет заказы от мафиозо по имени Тони. Но однажды он встречается девочку Матильду и становится для нее и лучшим другом, и отцом.

Хатико: Самый верный друг

(драма, 2009)

Настоящая дружба возможна не только между людьми, но и между человеком и животным. Картина Хатико — одновременно и трогательное, и глубоко печальное кино о том, что никто в этом мире не будет так преданно и бескорыстно любить и ждать человека, как собака. Пересматривая фильм, невозможно сдерживать слезы.

Один день

(мелодрама, 2011)

Один день — это история крепкой дружбы двух молодых выпускников Декстера и Эммы, которая может перерасти в нечто большее, но в течение более 20 лет так и остается дружбой. У каждого своя судьба, своя работа и семья, но ни Эмма, ни Декстер не чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Но в один день они все-таки признаются друг другу в любви, однако спустя два года Эмма погибает. Фильм показывает зрителю, что даже память о лучшем друге помогает человеку продолжать жить, любить и двигаться дальше.

Итак, запомните, когда день дружбы:

30 июля — Международный день дружбы

9 июня — Международный день друзей

Источник: style.nv.ua

Новости портала «Весь Харьков»