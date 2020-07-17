«Меня не интересует Катя»: Федункив призналась, почему не подружилась с Варнавой

48-летняя актриса рассказала о взаимоотношениях с коллегами. Марина Федункив смогла сблизиться не со всеми звездами Comedy Woman.

Комедийная артистка пришла на проект уже состоявшейся личностью. Однако женское шоу стало важной частью ее карьеры. Марина опровергла информацию, что она покинула Comedy Woman.

«Я не прекратила сотрудничество. Просто на какое-то время вообще прекратили снимать программу. Нам ничего не объяснили. Мне просто сказали: "Ты, если что, осенью готова будешь включиться?" Я сказала, да, почему бы и нет. Я не знаю, по каким причинам это произошло. Там же этот Олимп недосягаемый. Сейчас я смотрю, это эфирное время занято женским стендапом. Может быть, их надо было как-то продвинуть. Я во все тонкости не вникала. Мне есть чем заняться», - заявила Федункив.

Марина опровергла информацию, что она покинула Comedy Woman ,

instagram.com/marina_phedunkiv

По словам актрисы, она продолжает общаться со многими коллегами по проекту. «Со Скулкиной Катей общаюсь, с Надей Сысоевой… С Таней Морозовой. Мы с ней в спектакле играем. Она сейчас уехала в свою деревню. Она же мать, у нее двое детей, дом частный, там работать надо. Она трудолюбивая у нас. Я за девчонок всегда радуюсь, переживаю, как они. Мне тревожно. Вот Надя Сысоева, чем она будет заниматься… Сейчас, слава Богу, появились у нее съемки. Маша Кравченко тоже играет в спектакле и пошла даже учиться на актерское… Девчонки привязались к этому Comedy Woman и думают, что ничего больше не существует», - отметила звезда в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин».

Марина также высказалась об отношениях с другой яркой представительницей шоу – Екатериной Варнавой. Им приписывают то горячую дружбу, то зависть и конкуренцию.

«С Варнавой мы особо не дружили никогда, то есть не были подругами, не созванивались по пустякам. У нас рабочие отношения. Волосы назад, трусы пузырями. Никто ничего не понимает, что делать. Много программ снимаем. Так же на гастролях. Приехали, отработали, все по своим номерам», - отметила Федункив.

Марина заявила, что Катя самодостаточный человек,

instagram.com/kativarnava

Кого из участниц Comedy Woman ты считаешь более яркой?

Марину Федункив

Екатерину Варнаву

Звезда сериала «Реальные пацаны» заявила, что Варнава не нуждается в ее поддержке, потому что сама самодостаточный человек. «Она тверже многих стоит на ногах. Мы две сильные личности, сильные бабы, наверное, поэтому нет интереса особого друг к другу», - продолжила Марина.

Федункив прокомментировала рассказ Екатерины, что она спасла ей жизнь однажды на съемках. «Катька заболела, она начала задыхаться. Какой-то был момент, когда нас там скосило всех. Так как я астматик, я понимаю, что у меня есть лекарство. Оно не гормональное. Дала подышать своим пульверизатором, чтобы ей легче стало дышать. Кашель был, уже в бронхи пошло. Потому что работали на износ. Вот и всё. Какое там спасение», - рассказала артистка.

По словам Марины, она не испытывает зависти к Екатерине, потому что у них настолько разные амплуа, что ни о каком соперничестве не может быть и речи. «Мы снимались в одном рекламном проекте, сейчас еще один проект, ее лицо на газировке, мое на соке. Я вообще не понимаю, что такое зависть, почему она возникает», - резюмировала Федункив.

Источник: www.cosmo.ru/

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