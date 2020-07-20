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"Мерзкая роль"! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

В кино актеры перевоплощаются в своих персонажей, живут их жизнью... Но далеко не всегда любят! Вот несколько ярких примеров того, как знаменитые актеры отзывались о тех, кого им пришлось играть.

Виола Дэвис

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Актриса призналась, что крайне недовольна ролью Эйбилин в нашумевшем фильме “Прислуга” (2014). Она считает, что могла бы сыграть гораздо лучше и рассказать о так называемой черной повестке гораздо полнее.

Шайлин Вудли

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

В сериале “Тайная жизнь американского подростка” Вудли сыграла одну из главных героинь. “В сценарии было много такого, с чем не была согласна не только я, но и многие участники съемочной группы, - рассказала она. - Очень многие моменты не совпадали с моим мнением, но я должна была делать то, чего от меня хотели”.

Блейк Лайвли

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Блейк не понравилась ее героиня в “Сплетнице” - Серена ван дер Вудсен: “Я не горжусь тем, что была человеком, дающим кому-то кокаин в большой дозе, убивающим кого-то и занимающимся сексом с чужим парнем”.

Роберт Паттинсон

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Роль вампира Эдварда Каллена в саге “Сумерки” не очень порадовала Роберта: “Чем дольше я читал сценарий, тем сильнее ненавидел этого парня. И когда играл его, я буквально ненавидел себя. К тому же он 108-летний девственник, что должно было сказаться на его психике”.

Джейми Дорнан

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Актер, исполнивший роль Кристиана Грея в “50 оттенках серого”, тоже был недоволен своей ролью: “Мне не близка роль миллионера-плейбоя. Я не общаюсь с такими людьми, если сталкиваюсь в реальной жизни”.

Шон Коннери

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Актер, сыгравший первого Джеймса Бонда, признавался, что иногда хотел убить своего героя: “Он создавал всем проблемы, и людям приходилось с этим мириться”.

Кэтрин Хейгл

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

В 2007 году актриса получила “Эмми” как лучшая актриса второго плана - Иззи Стивенс в “Анатомии страсти”. Она отказалась номинироваться через год: “В этой роли нет ничего, чем я гордилась бы”. В 2010 году она покинула сериал, который снимается до сих пор.

Кейт Уинслет

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Удивительно, но факт: Уинслет терпеть не может свою героиню Роуз! “Каждый раз, читая ее слова, я ловила себя на мысли: “Серьезно? Ты действительно это скажешь?” - поделилась Уинслет.

Джонни Депп

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Депп не любил своего героя - полицейского в сериале “Джамп-стрит, 21”: “Во время съемок я чувствовал себя запертым в тюремной камере”. Актер покинул сериал после четвертого сезона.

Джим Керри

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Актер снимался в фильме “Пипец-2” и потом принес официальные извинения зрителям за уровень ненависти и агрессии в ленте.

Зак Эфрон

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

В сериале “Классный мюзикл” он сыграл Троя Болтона, любимца девчонок: “Мне так часто хотелось его ударить, что вряд ли я еще раз согласился бы на эту роль”.

Меган Фокс

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Актриса никак не может забыть о своей роли в “Трансформерах”. То ей не нравилось работать с режиссером, то фильм оказался “совсем не об актерской игре”. Правда, эта роль принесла ей неплохое материальное удовлетворение!

 

Шайа ЛаБаф

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Актер сыграл Матта Уильямса в фильме “Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа”. И был недоволен: “Я как будто бросил мячик в воспоминания и любимые моменты многих зрителей”. Он продолжил мысль: за это можно ругать сценариста или режиссера, но оживить эти картинки - работа актера, а он этого не сделал.

Джордж Клуни

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Он до сих пор не любит фильм “Бэтмен и Робин”: “Я - самый неподходящий актер для комментирования этого фильма, потому что совсем не справился со своей ролью”.

Дэниел Крэйг

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Еще один актер в роли Джеймса Бонда сказал, что скорее отрезал бы себе кисти рук, чем сыграл бы его еще раз. Однако Крэйга сумели уговорить, и мы его еще увидим в этом качестве!

Дэниэл Рэдклифф

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Кто бы мог подумать, что Рэдклифф будет недоволен Поттером, но это произошло в фильме “Гарри Поттер и принц-полукровка”: “В первых фильмах видно, как я расту как профессиональный актер. А в шестом фильме я как будто сделал шаг назад. И я смотрю на ошибки, которые совершал каждый день на протяжении 11 месяцев”.

Эванжелин Лилли

Мерзкая роль! Поттер, Бонд, Роуз и другие персонажи, которых ненавидят актеры

Поначалу роль Кейт Остин в сериале “Остаться в живых” ей нравилась, но потом… “Я видела, как мой персонаж из автономного становится второстепенным на фоне мужчин. Мне это не нравилось, я бросала копии сценария в стену, пока читала!”

Источник: www.cosmo.ru/

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Темы: кино

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