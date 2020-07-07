Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:10
Просмотров: 62

МИД обнародовал инструкции для туристов

МИД обнародовал инструкции для туристов

Украинский МИД советует тщательнее готовиться к заграничным путешествиям.

Из-за сложной эпидемической ситуации в мире большинство стран запрещают или ограничивают въезд иностранных туристов. В Министерстве иностранных дел объяснили алгоритм действий во время планирования путешествий за границу.

Соответствующие рекомендации обнародовал МИД.

Дипломаты подчеркивают: чтобы во время путешествий не попасть в трудную ситуацию, на этапе планирования поездки нужно осуществить ряд действий, в частности:

  • связаться с авиакомпанией, турфирмой или оператором, через которого бронировалась поездка. Уточнить актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверить статус бронирования;
  • связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие, а также с представительством этого государства в Украине, актуализировать карантинные ограничения;
  • изучить условия страхового полиса. Убедиться, что он покрывает потери, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе - инфицирования коронавирусом;
  • позаботиться о наличии дополнительных денег на случай чрезвычайной ситуации (отмены обратных рейсов, покупки новых билетов, вынужденного пребывания в стране больше запланированного и т.д.).
  • взять в путешествие различные платежные средства - платежные карты, наличные и т. д;
  • взять необходимые медицинские препараты "с запасом" - на случай вынужденной задержки за рубежом;
  • проверить состояние здоровья перед поездкой. Особенно это касается лиц старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, например, бронхиальную астму, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и т. д;
  • проверить информацию о возможности въезда или транзитного проезда через имеющиеся официальные источники, в частности с использованием интерактивной карты МИД (tripadvisor.mfa.gov.ua/map).

В МИД также сообщили, что инициировали проведение разъяснительной работы с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины. Поскольку именно авиакомпании продают украинцам билеты в страны, которые не разрешают въезд украинским туристам.

Источник: lenta.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Туроператор рассказал, в какие страны можно отправиться отдыхать без лишних условий
03.07.2020 10:04    242
Максим Степанов про роботу курортів в умовах карантину: Сподіваюся, що повернення жорстких обмежень не буде
02.07.2020 06:26    111
Из Харькова начинают летать самолеты в Турцию
01.07.2020 08:14    262
В Харьковской области определили места для привлечения туристов
24.06.2020 08:35    272
Женщина и ребенок из Харькова застряли на необитаемом острове
22.06.2020 07:14    968
Безопасно ли уже снимать номер в гостинице или арендовать жилье?
21.06.2020 12:49    370
Сама нежность: Винни Харлоу в купальнике цвета зефира
19.06.2020 10:54    291
Защита от солнца: чего вы не знали о санскринах
18.06.2020 14:54    319
Два десятки ретро-автівок проїхали Харківщиною, аби популяризувати місцевий туризм (ВІДЕО)
16.06.2020 08:24    211
Кладбище самолетов под Харьковом хотят превратить в развлекательный парк (ВИДЕО)
09.06.2020 08:41    512
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 