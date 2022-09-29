Мигдалевий пілінг відноситься до категорії поверхневих та спрямований та відшолушовальну дію верхнього рогового шару шкіри. Мигдалева кислота має низьку молекулярну кислотність, а тому дуже м’яко та повільно проникає в шкіру без травмуючої та подразнюючої дії.

Як впливає мигдалева кислота на шкіру

Основна дія цього виду пілінгу в ліфтинг-ефекті. Кислота активізує вироблення колагену, внаслідок чого шкіра набуває тонусу, еластичності, розгладжуються дрібні зморшки та запускається процес кліткового оновлення.

Мигдалева кислота має протизапальну та антиоксидантну дію, що сприяє ефективному вирішенню проблем з висипаннями на шкірі, акне, комедонами. Завдяки усуненню ороговілих частинок колір обличчя ніби висвітлюється та вирівнюється.

Особливості мигдалевого пілінгу

Цей вид пілінгу часто стає альтернативою гліколевому чи ретиноїдному завдяки своїй м’якій та щадливій дії. Процедура легко переноситься клієнтами та не викликає особливого дискомфорту. Мигдалева кислота рекомендована при акне, постакне, себореї, комедонах, розширених порах, пігментних плямах, втраті еластичності.

До переваг цього виду пілінгу відноситься відсутність побічних ефектів таких як почервоніння, подразнення та шелушіння. Але при цьому є певні протипоказання до процедури - відкриті рани, запалення на шкірі, загострення герпесу, алергія на певні складники, вагітність та лактація. Не варто робити пілінг на шкірі зі свіжою засмагою.

Підготовка до процедури

За два тижні до запланованого пілінгу рекомендується проконсультуватися зі своїм косметологом - він зорієнтує, як правильно підготуватися до процедури та що врахувати.

Як правило, за 1-2 тижні до пілінгу потрібно зробити шкіру більш сприятливою до дії кислоти шляхом використання нічного крему з невеликим відсотком концентрації мигдалевої кислоти в складі. Таким чином, вдається уникнути непередбаченої реакції шкіри на пілінг.

Як проводиться пілінг:

спочатку спеціаліст виконує очищення шкіри від макіяжу та інших залишків забруднень, тонізує поверхню;

для перевірки сприйнятливості шкіри можна застосувати препілінг з меншими вмістом кислоти, він також сприятиме більш рівномірному нанесенню та поглинанню самого препарату пілінгу;

застосування кислоти в обраній до вашого типу шкіри концентрації. Косметолог визначає оптимальний час дії пілінгу та за необхідності може додавати інші кислоти;

нейтралізація кислоти спеціальним засобом;

нанесення на 20 хв заспокійливої маски та зволожувального крему на завершення.

Залежно від стану шкіри та наявних проблем, спеціаліст визначить потрібну кількість процедур, розробить для вас індивідуальний курс.

Догляд після пілінгу

Як правило, після процедури більшість клієнтів турбує надмірне шелушіння. Це нормальна реакція, яка свідчить про те, що відновлювальні процеси шкіри розпочалися. На цьому етапі задля покращення стану покриву та якнайшвидшої регенерація варто посилити зволоження та живлення. До більшості препаратів, що застосовуються для пілінгів, передбачені спеціальні засоби для догляду опісля. Косметолог розповість про них, а якщо ви не бажаєте купувати щось додаткове, то запропонує альтернативи серед звичного вам домашнього догляду або аптечних засобів, доступних кожному. Більш інтенсивне зволоження актуальне протягом 4-5 днів.

Перший час після процедури обов’язково при виході на вулицю використовувати сонцезахисний крем.