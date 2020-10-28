Михаил Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО роскошный ужин с фаршированным гусем из ресторана

Сейчас герой статьи отбывает наказание в московском следственном изоляторе «Водник». Как рассказала его сестра Анастасия, с ним все в порядке. Другие заключенные относятся к нему хорошо, а недавно он даже организовал им роскошный ужин.

По словам сотрудника пищевой фирмы, предоставляющей питание в тюрьме, на днях к ним поступил заказ от Ефремова приготовить фаршированного яблоками гуся. Блюдо обошлось ему в 6 тысяч рублей со всеми наценками (около 2,2 тыс. гривен), однако цена его ничуть не смутила.

Михаил Ефремов

Известно, что с самых первых дней заключения в распоряжении актера отдельный холодильник, обеденный стол и даже санузел. Кроме того, он частенько заказывает себе еду из столичных ресторанов, ведь по вкусу она несравнима с тюремной.

Юристы Михаила добились рассмотрения судом апелляции на приговор. Так, неделю назад благодаря возмещению морального вреда семье погибшего срок знаменитости действительно снизили, правда всего на полгода.

Таким исходом адвокаты остались недовольны, поэтому в скором времени они намерены обжаловать это решение.

Ефремов на рассмотрении апелляции

Авария, виновником которой стал артист, произошла 8 июня. Находясь за рулем джипа в нетрезвом состоянии, он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Сергея Захарова.

От полученных травм мужчина скончался, сам Ефремов отделался испугом, а уже 8 сентября его приговорили на восемь лет лишения свободы.

Источник: 1 Минута