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Михаил Поплавский нашел как проводить концерты во время карантина: не забыл и о молодых студентках

Михаил Поплавский нашел как проводить концерты во время карантина: не забыл и о молодых студентках

Нужно сказать, что Михаилом Поплавским подготовлены кадры для украинской эстрады и телевидения. Много дикторов, певцов и актеров учились в его университете.

Михаил Поплавский старается быть всегда в тренде и не отставать от молодежи. Он участвует в обсуждении вопросов в социальных сетях. Это энергичный и мотивированный человек. Украинцы иногда шутят в соцсетях над ним, но он остается всегда самим собой.

Когда был концерт то сотрудники и артисты из "Квартал 95" необычно поприветствовали поющего ректора встав перед ним на колени.

Михаил Поплавский нашел как проводить концерты во время карантина: не забыл и о молодых студенткахМихаил Поплавский констатировал, что завершились съемки концертного клипу "Любовь у серці маю".

Это поющий ректор сказал в окружении красивых молодых студентов девушек.

Клип можно будет посмотреть через две недели. В этом клипе отражена философия жизни Михаила Поплавского.

Некоторые люди не воспринимают его философию жизни, другие наоборот восхищаются Михаилом Поплавским, его энергией и стремлением к достижению цели.

Как констатируют близкое окружение Михаила, самое больше он ценит в человеке преданность.

Однозначно можно только сказать что в окружении поющего ректора всегда много студентов, в том числе красивых и талантливых девушек.

Как говорит Михаил Поплавский его клип "Любовь у серці маю" должен понравиться многим. Возможно они тоже примут его концепцию философии жизни и будут следовать ей. Как бы там не было, но клип ожидается красочный и интересный.

Источник: 1 Минута

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