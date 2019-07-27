Мику Джаггеру - 76: лучшие хиты легендарных The Rolling Stones

26 июля свой 76 день рождения празднует легендарный английский рок-музыкант, актер, продюсер, вокалист группы "The Rolling Stones" Мик Джаггер. Он родился в 1943 году в Дартфорде. Школу, будущий музыкант, так и не закончил, ведь ему это было просто не интересно. К тому же, к концу его обучения группа становилась все популярней и популярней.

Именно поэтому ко дню рождения Мика Джаггера "Прямой" собрал несколько интересных фактов о рокере.

Джаггер был знаком с Китом Ричардсом еще с начальной школы. Они учились вместе 7 лет, и только через несколько лет после этого основали группу Jazz News. Которая позже была переименована в Rolling Stones.

Многие думают, что название группы и журнала Rolling Stone связаны между собой. Но это совсем не так. На самом деле название переводится, как "перекати-поле", и группа, и журнал утверждают, что назвались в честь песни "Rollin 'Stone" Мадди Уотерса.

"Sympathy For The Devil" - одна из самых известных и популярных песен группы. И Джаггер утверждает, что написал ее, представляя себя Воландом из "Мастера и Маргариты".

В 2003 году Мика Джаггера посвятили в рыцари. Теперь его нужно называть сэр Мик Джаггер.

В возрасте 26 лет Мик Джаггер заявил, что уйдет из музыки в 33 года. К счастью, этого не произошло.

Стоимость поцелуя Джаггера 1600 долларов. Ну так было в 1979 году, когда Дэвид Боуи изобрел "липограф", который снимал отпечаток губ. И после этого, на благотворительном аукционе "поцелуй" Мика Джаггера был продан чуть больше, чем за полторы тысячи долларов.

Журналист Кристофер Андерсон в 2012 году написал книгу о Джаггере, где утверждал, что у музыканта был роман с Дэвидом Боуи. Там описывалось, что однажды девушка Мика застала его в одной постели с Боуи. Хотя, никто из троих участников, так и недоказанного инцидента не подтвердил этого.

Также Джаггер заявил, что бросает пить, курить и принимать наркотики. Причиной такого решения стало беспокойство о собственном здоровье, ведь он уже не молод.

В 2012 Мик Джаггер участвовал в знаменитом stand-up comedy шоу Saturday Night Live, где не только выступил как исполнитель совместно с Foo Fighters и Arcade Fire, но и продемонстрировал свои актерские способности в жанре миниатюр.

Сегодня легендарные The Rolling Stones также популярны. Их песню слушают миллионы людей. Поэтому "Прямой" предлагает вспомнить лучшие хиты выдающейся группы.

Источник: prm.ua

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