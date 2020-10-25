Милая француженка Alizee с песней “Мне скучно”. ВИА Гра – отдыхает!
Очень фигуристая девушка Ализе на сцене красочно танцует и поет. Конечно можно обратить внимание, что голос не на высоте, однако как она себя подает на сцене – доставляет удовольствие сильной половине человечества. Это отмечают люди в постах. Прекрасная Ализе – так наверное и должна выглядеть и танцевать француженка. Без пошлости, красиво и привлекательно. Явно у мужчин поднимается настроение, когда они смотрят ее выступление. Интересно мнение прекрасной половины человечества об этом выступлении. Хотя наши украинские певицы позволяют себе на сцене и много большего.
Посмотрите это видео и прочитайте посты в соцсетях, прежде чем определитесь – понравилось ли вам исполнение?
Посты в соцсетях:
Арслан Елеусизов: “Фигура, что надо. Голос так себе фонограмма наверно, одновременно петь и танцевать очень сложно же, но публику отвлекает на тело свое.”
Andy Clarke: “Женская форма просто не может быть лучше этого момента времени. Совершенство.”
Gleb Brykin: “Напоминает чем-то Катю из кф “Афоня”.
Ольга Гуща: “Какая же она милая, женственная”
Серекжан Махмутов: “Сколько смотрю, всегда поражаюсь красоте и танцу красивой и шикарной француженки, мы мало знаем о Франции.”
Sergio K3: “Я могу смотреть вечно как бежит вода, горит огонь и как Ализе двигает попой.”
Артём Акопов: “Какая она натуральная, женственная и восхитительная!”
Русланыч Русланыч: “Можно даже не петь. Достаточно движений и улыбки!”
Ирина Вдовенко: “Красива до безумия и сексуальна! Без пошлостей! Как Бог создал, так и прекрасна! Браво, девочка!!! От лица женщин говорю. Красиво!!!”
Источник: 1 Минута