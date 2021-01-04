“Милая старушка”: Алла Пугачева показала себя настоящую без парика, вставных зубов и макияжа

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Но артистка показывает фото исключительно под тоннами косметики и фильтрами, ведь не хочет "пугать" публику и радовать завистников обвисшей кожей и впалыми глазами.

К счастью для фанатов, и к огорчению для Пугачевой, ее фото "не первой свежести" все же просочились в сеть от наблюдательных фанатов и поклонников, и теперь каждый может увидеть как же на самом деле выглядит Алла Борисовна Пугачева без париков, вставной челюсти и грима.

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Пугачева без макияжа

На этом фото можно увидеть новенькие ровные зубы Аллы Борисовны, которые она сделала в одной из столичных клиник.

Глаза впалые, кожа уже не такая упругая и подтянутая, как хотелось бы.

В комментариях фанаты отметили, что она хоть уже и похожа на старушку, но все равно очень милая.

Пугачева без макияжа

Тут Алла Борисовна подкрасила глаза. Фото было сделано на одном из заграничных курортов. Под глазами и чуть выше скул ярко выражены следы от подтяжки, которые со временем рассасываются и выравниваются.

Пугачева без макияжа

Алла Борисовна вовсе не стесняется своей внешности, поэтому снимки крупным планом можно увидеть довольно часто в ее инстаграм-аккаунте.

А вот ее совершенно новое фото, которое Примадонна выложила после новогодних праздников. Видно, что для прогулки вокруг своего особняка она не сильно марафетилась, но следы былой подтяжки все равно остались на лице.

Пугачева с красными губами

А вот для сравнения фото того, как Алла Борисовна выглядит "при параде" с макияжем и фильтрами на фото.

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Источник: 1 Минута