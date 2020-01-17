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«Миллион лайков за час»: Ким Кардашьян показала пышную грудь в крошечном бикини

«Миллион лайков за час»: Ким Кардашьян показала пышную грудь в крошечном бикини

Ким Кардашьян показала «горячий» снимок, продемонстрировав пышную грудь в крошечном розовом бикини. Соответствующий пост 39-летняя светская львица разместила в Instagram.

Кардашьян умеет себя правильно «подать», понимая, что наибольший эффект произведут фотографии в нижнем белье или купальнике. Главное, сделать несколько удачных ракурсов, показав свои аппетитные формы. На новом фото модель сидит на полу в гардеробной и снимает свое полуобнаженное тело через зеркало. Крошеный купальник едва прикрывает бюст супруги Канье Уэста.

Рядом с Кардашьян можно заметить разбросанные вещи и чемоданы, а также два купальника – серый и персиковый. Вероятно, знаменитость собирается в отпуск. В комментарии к посту, который за час набрал миллион лайков, фолловеры написали: «Огонь», «Бомбическая», «Вот это фигура».

В последнее время Кардашьян часто фотографируется в утягивающем белье из собственной коллекции. Бизнес-леди также зарабатывает на косметике, духах, рекламе, ленте SKIMS, предназначенной для поддержки груди.
Источник:  Новости Ю

 

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