Досуг
Перейти к списку новостей
28.01.2021 23:39
Просмотров: 74

Мини-трубочки из лаваша: простой и вкусный завтрак для всей семьи за две минуты

Мини-трубочки из лаваша: простой и вкусный завтрак для всей семьи за две минуты

Для многих по утрам очень важно, чтобы были продукты, благодаря которым завтрак можно приготовить быстро. Обычно утром дети спешат в школу, а взрослые на работу, поэтому рецепты, которые можно реализовать за 5 минут - это самый идеальный вариант.

Сегодня мы приготовили для вас рецепт очень вкусных блинчиков в лаваше, от которых просто пальчики оближешь!

Мини-трубочки из лаваша: простой и вкусный завтрак для всей семьи за две минуты Трубочки из лаваша с мясом

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

  • лаваш, 1 шт;
  • творожная масса, 180 г;
  • молоко, 2 ст.л;
  • яйцо, 1 шт.

Процесс приготовления:

Покупаете творожную массу в магазине или готовите ее самостоятельно: смешать творог с курагой, изюмом в блендере.

Также можете использовать кокосовую стружку, сахарную пудру, ванилин - все на ваш вкус.

Далее смешиваем куриные яйца с молоком, взбивая все вилкой, также добавляем щепотку сахара. Сбивать все до однородности.

Если вы приобрели готовый сырный брикет, то поделите его на четыре части.

Готовый лаваш нужно разрезать на 8 частей и обмотать каждый брусок сыра лавашем в рулет. Края обязательного завернуть.

Каждую трубочку нужно обмакнуть в молочно-яичной смеси и жарить на сухой сковороде до тех пор, чтобы образовалась румяная корка. Для этого достаточно жарить около по 1 минуте с каждой стороны.

Совет по такому рецепту можно готовить не только сладкий завтрак, но и соленый, просто добавьте к сыру зелень и посолите. Или выберите другую начинку.

Идея для рецепта взята с сайта "Пошепки".

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 