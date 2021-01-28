Мини-трубочки из лаваша: простой и вкусный завтрак для всей семьи за две минуты

Для многих по утрам очень важно, чтобы были продукты, благодаря которым завтрак можно приготовить быстро. Обычно утром дети спешат в школу, а взрослые на работу, поэтому рецепты, которые можно реализовать за 5 минут - это самый идеальный вариант.

Сегодня мы приготовили для вас рецепт очень вкусных блинчиков в лаваше, от которых просто пальчики оближешь!

Трубочки из лаваша с мясом

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

лаваш, 1 шт;

творожная масса, 180 г;

молоко, 2 ст.л;

яйцо, 1 шт.

Процесс приготовления:

Покупаете творожную массу в магазине или готовите ее самостоятельно: смешать творог с курагой, изюмом в блендере.

Также можете использовать кокосовую стружку, сахарную пудру, ванилин - все на ваш вкус.

Далее смешиваем куриные яйца с молоком, взбивая все вилкой, также добавляем щепотку сахара. Сбивать все до однородности.

Если вы приобрели готовый сырный брикет, то поделите его на четыре части.

Готовый лаваш нужно разрезать на 8 частей и обмотать каждый брусок сыра лавашем в рулет. Края обязательного завернуть.

Каждую трубочку нужно обмакнуть в молочно-яичной смеси и жарить на сухой сковороде до тех пор, чтобы образовалась румяная корка. Для этого достаточно жарить около по 1 минуте с каждой стороны.

Совет по такому рецепту можно готовить не только сладкий завтрак, но и соленый, просто добавьте к сыру зелень и посолите. Или выберите другую начинку.

Идея для рецепта взята с сайта " Пошепки ".

Источник: 1 Минута