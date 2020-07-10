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Минздрав рекомендует закрыть ряд популярных пляжей в пяти областях Украины и Киеве

Минздрав рекомендует закрыть ряд популярных пляжей в пяти областях Украины и Киеве

Центр общественного здоровья Украины рекомендовал закрыть несколько пляжей из-за плохих показателей качества воды. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает пресс-центр Минздрава.

Центр публикует перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды и соответствующие рекомендации: 

В Донецкой области отклонение от стандарта обнаружено на городском пляже в районе гостиницы Турист в Мариуполе.

В пробах воды с общественного пляжа пгт Ялта выделено v. Parahaemolуtісus.

В связи с этим рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования. 

В Запорожской области отклонение от стандарта обнаружено на пляже "Центральный - левая сторона" г. Запорожье, на городском пляже "Солнечный" г. Энергодар, пляже "Правый берег" г. Запорожье, пляже г. Энергодар. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

В Николаевской области отклонение от стандарта обнаружено в пробах морской воды: городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой" в г. Николаев, пляж "Стрелка" в г. Николаев, пляж в г. Первомайск, пляж "Прибой" в г. Николаеве. Также рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования. 

В Одесской области отклонение от стандарта обнаружено: пляж г. Одесса - "Аркадия", "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, пляж г. Одесса. В связи с этим рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования. 

В Херсонской области отклонение от стандарта выявлено в 1 пробе речной воды пляжа г. Новая Каховка. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования. 

В Киеве отклонение от стандарта обнаружено на пляже "Пуща-Водица", пляже "Вербный", "Пуща-Водица"/5-7 линия/ на реке Горенка. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

Напомним, ранее на двух пляжах Харькова и на 12 пляжах Киева запретили купаться из-за превышения содержания бактерий кишечной палочки в воде.

 

Агентство Телевидения Новости

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