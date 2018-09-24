"Мисс Украину-2018" лишили звания за недостоверную информацию

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина – 2018" Вероника Дидусенко дисквалифицирована и лишена звания за предоставление недостоверной информации о своем семейном положении и отсутствии детей, сообщает оргкомитет конкурса.

"В связи с нарушением участницей Вероникой Дидусенко условий договора и правил проведения национального конкурса красоты "Мисс Украина" она дисквалифицирована", - сказала исполнительный директор оргкомитета национального конкурса красоты "Мисс Украина" Виктория Киосе на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Она отметила, что Вероника Дидусенко согласилась с правилами и условиями конкурса, однако впоследствии нарушила их, предоставив недостоверную информацию.

В.Киосе отметила, что согласно правилам "Мисс Украина", среди прочих требований, участницы не должны состоять в браке в прошлом и на момент проведения конкурса, а также у них не должно быть детей.

Исполнительный директор оргкомитета добавила, что аналогичные правила и на конкурсе "Мисс Мира", в котором участвует победительница украинского конкурса.

"Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая, что не находилась в браке и не имеет детей. В связи с этим тем же составом жюри будет переизбрана "Мисс Украина – 2018", - пояснила В.Киосе.

По ее словам, имя новой победительницы объявят во время телеверсии финала конкурса красоты в воскресенье, 30 сентября.

В свою очередь, юридический консультант Маси Найем отметил, что организаторы могут подавать в суд на предоставившую недостоверную информацию победительницу "Мисс Украина-2018" для компенсации финансовых потерь в связи со сложившейся ситуаций, однако не намерены это делать.

Он также добавил, что в случае участия В.Дидусенко в конкурсе "Мисс Мира" и ее разоблачения там Украину могли дисквалифицировать.

Агентство Телевидения Новости