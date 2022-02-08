Між Кім Кардашьян і Каньє Вестом розгорівся новий скандал

Скандали за участю американських репера Каньє Веста і шоу-діви Кім Кардашьян тривають, з кожним разом стаючи все драматичніше і голосніше. Цього разу причиною нової сварки між колишнім подружжям став TikTok.

Як повідомляє depo.ua, аккаунт в цій популярній соцмережі завела старша дочка Кардашьян і Веста - Норт. Але за правилами TikTok реєстрація в ньому можлива з 13 років, а дівчинці виповнилося лише вісім.

Цей факт викликав роздратування Веста, яким той поспішив поділитися в соцмережах і запитати у підписників - чи нормальна така поведінка?

"Оскільки це моє перше розлучення, мені потрібно знати, що я повинен робити з моєю дочкою, яка проти моєї волі з'явилася в Тікток", - обурився репер.

Кардашьян, звісно ж, мовчати не стала. Вона звинуватила Веста в тому, що той постійно займається маніпуляціями, зловживає своїм контролем над дітьми, і якщо його щось не влаштовує-артисту варто безпосередньо звертатися до адвоката.

У відповідь на Кім обрушилася справжня хвиля звинувачень. Каньє Вест заявив, що свого часу Кардашьян нібито вимагала, щоб перед візитом до дітей він здавав тест на наркотики. А також вона не дозволяє Весту звозити дітей до рідного Чикаго на баскетбольний матч, і взагалі старанно і різноманітно заважає йому проводити час з рідними дітьми.

Источник: novyny.live/

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