Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 73

Між Кім Кардашьян і Каньє Вестом розгорівся новий скандал

Між Кім Кардашьян і Каньє Вестом розгорівся новий скандал

Скандали за участю американських репера Каньє Веста і шоу-діви Кім Кардашьян тривають, з кожним разом стаючи все драматичніше і голосніше. Цього разу причиною нової сварки між колишнім подружжям став TikTok.

Як повідомляє depo.ua, аккаунт в цій популярній соцмережі завела старша дочка Кардашьян і Веста - Норт. Але за правилами TikTok реєстрація в ньому можлива з 13 років, а дівчинці виповнилося лише вісім.

Семья Кардашьян и Уэста

Цей факт викликав роздратування Веста, яким той поспішив поділитися в соцмережах і запитати у підписників - чи нормальна така поведінка?

"Оскільки це моє перше розлучення, мені потрібно знати, що я повинен робити з моєю дочкою, яка проти моєї волі з'явилася в Тікток", - обурився репер.

Кардашьян, звісно ж, мовчати не стала. Вона звинуватила Веста в тому, що той постійно займається маніпуляціями, зловживає своїм контролем над дітьми, і якщо його щось не влаштовує-артисту варто безпосередньо звертатися до адвоката.

У відповідь на Кім обрушилася справжня хвиля звинувачень. Каньє Вест заявив, що свого часу Кардашьян нібито вимагала, щоб перед візитом до дітей він здавав тест на наркотики. А також вона не дозволяє Весту звозити дітей до рідного Чикаго на баскетбольний матч, і взагалі старанно і різноманітно заважає йому проводити час з рідними дітьми.

Источник: novyny.live/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: шоубизнес

Читайте ещё:

Як зараз виглядають дорослі діти Майкла Джексона: до мережі потрапило їхнє свіже фото
Сегодня 10:33    113
"Я плакала, не могла зупинитися": як Надя Дорофєєва сходила до шамана в Мексиці
07.02.2022 20:12    233
Ведучими "Євробачення-2022" стали популярні зірки: хто вони
03.02.2022 13:18    406
Кролики-колаборанти: Данилець і Моїсеєнко поскаржилися на "цькування в Україні"
03.02.2022 13:13    507
Давно не виделись: счастливые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании
02.02.2022 15:42    389
Кім Кардашян стала багатшою на 600 мільйонів доларів: яким капіталом тепер володіє зірка
02.02.2022 12:55    253
На їхні пологи чекає весь світ: 3 знаменитості, які скоро стануть мамами
01.02.2022 11:15    446
Був пригніченим та сумним, – чому Ед Ширан вже 7 років не користується телефоном
01.02.2022 11:12    298
Вакарчук запел по-новому. "Океан Ельзи" презентовал клип на песню "Весна"
28.01.2022 12:03    557
Как Марина Хлебникова выглядит после пожара: в сеть слили видео
28.01.2022 10:52    627
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 