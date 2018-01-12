Мнение Катрин Денев о феминизме вызвало мировой скандал

Опубликованное в газете «Монд» 10 января открытое письмо 100 француженок с критикой кампании #MeToo получило не меньшее распространение, чем сама кампания, и привлекло внимание международных СМИ. С момента появления его активно переводили и комментировали по всему миру.

Это письмо, защищающее право мужчин «флиртовать» с женщинами и осуждающее «феминизм, который принимает облик ненависти к мужчинам и сексуальности», наводит на мысль о зарождении движения «против пуританства» во главе с Катрин Денев, самой известной за границей француженкой из числа тех, кто поставил свою подпись под письмом.

Подобно британским изданиям «Телеграф» и «Гардиан», многие СМИ подчеркивают, что Катрин Денев прославилась в первую очередь своей ролью проститутки в фильме Брюнеля «Дневная красавица» 1967 года. Вспомнили они и о том, как она критически отозвалась о появлении хэштега #MeToo в октябре 2017 года после разоблачений в адрес американского продюсера Харви Вайнштейна (Harvey Weinstein).

Бразильская газета «Фолья де Сан-Паулу», как и другие СМИ по всему миру, отмечает также полемику, которую вызвала в марте Денев, встав на защиту режиссера Романа Полански, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней американки в 1970-х годах. Итальянская газета «Репубблика» в свою очередь опубликовала реакцию предполагаемой жертвы Полански Саманты Геймер (Samantha Geimer), которая давно простила его и поддержала посыл французской статьи: «Я совершенно согласна с Катрин Денев. Женщинам нужны равенство, уважение и сексуальная свобода. Мы добьемся этого сами (…). И не будем никого просить нас защитить».

Совпадение с «Золотым глобусом»

Дополнительный интерес к письму придает совпадение его публикации с поддержкой кампании #MeToo на церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая прошла 7 января в Лос-Анджелесе, как отметили испанская «Паис» и американская «Нью-Йорк таймс». На волне кампании «Время вышло» в ходе этой голливудской вечеринки сотни актрис, одетых в черное, выразили солидарность с жертвами сексуальных домогательств.

Одна из лидеров этого движения Азия Ардженто (Asia Argento) сразу же раскритиковала авторов письма в Twitter: «Денев и другие женщины рассказывают миру о том, как их внутреннее женоненавистничество лоботомизировало их окончательно и бесповоротно».

На американском радио «Эн-пи-ар»отметили «бушующие во Франции споры» после публикации, тогда как многие газеты пишут о реакции со стороны французских феминистических организаций.

«Би-би-си» в свою очередь объясняет, что в полемике сошлись два поколения феминисток: старшие «видят в #MeToo угрозу для достигнутой в 1960-х годах сексуальной свободы», а молодые рассматривают «борьбу с сексуальным домогательством как последний этап борьбы за права женщин».

Немецкая газета «Шпигель» воспользовалась произошедшим как основой для подробного анализа «споров о сексизме», которые ведутся во Франции на протяжении несколько месяцев после дела Вайнштейна.

Наконец, «Зюддойче цайтунг» придерживается более взвешенного взгляда на вызванную письмом полемику и приветствует тот факт, что женщины отстаивают подобную точку зрения: «Этот шаг француженок важен для того, чтобы дебаты #MeToo не воспринимались как одностороннее лоббирование женщин против мужчин». Под статьей газета разместила к вниманию читателей небольшой опрос: оправданна ли французская критика #MeToo?

Источник: socportal.info

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