Міноборони РФ збирає балалайки для «натхнення армії» на війні в Україні

Міністерство оборони РФ оголосило про збір музичних інструментів для мобілізованих та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України. На даний момент відомо про пункти збору в Санкт-Петербурзі. Інформація опублікована на сайтах та групах муніципальних структур.

«Міністерством оборони Російської Федерації організовано роботу зі збору та передачі музичних інструментів <…> мобілізованим, військовослужбовцям, які виконують спеціальні завдання, які не мають професійної музичної освіти», – йдеться в повідомленнях.

У відомстві наголосили, що музичні інструменти потрібні для підняття бойового духу, згуртування, наснаги на подвиги, а також морально-психологічного розвантаження. Серед інструментів, які можна здати: баяни, акордеони, губні гармошки, гітари та балалайки.

Також у Міноборони РФ уточнили, що інструменти передаються на безоплатній основі.

Джерело: glavcom.ua

Новости портала «Весь Харьков»