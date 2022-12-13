Дозвілля
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 42

Міноборони РФ збирає балалайки для «натхнення армії» на війні в Україні

Міноборони РФ збирає балалайки для «натхнення армії» на війні в Україні

Міністерство оборони РФ оголосило про збір музичних інструментів для мобілізованих та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України. На даний момент відомо про пункти збору в Санкт-Петербурзі. Інформація опублікована на сайтах та групах муніципальних структур.

«Міністерством оборони Російської Федерації організовано роботу зі збору та передачі музичних інструментів <…> мобілізованим, військовослужбовцям, які виконують спеціальні завдання, які не мають професійної музичної освіти», – йдеться в повідомленнях.

У відомстві наголосили, що музичні інструменти потрібні для підняття бойового духу, згуртування, наснаги на подвиги, а також морально-психологічного розвантаження. Серед інструментів, які можна здати: баяни, акордеони, губні гармошки, гітари та балалайки.

Також у Міноборони РФ уточнили, що інструменти передаються на безоплатній основі.

Джерело: glavcom.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Спільна заява очільників держав G7
Сегодня 09:28    7
Новини цього часу однією строкою
Сегодня 09:27    10
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.12 орієнтовно
Сегодня 09:19    33
На Луганщине оккупанты «режут» шахты на металлолом
Сегодня 09:16    31
Тотальная неопределенность
Сегодня 09:09    44
Фільм вбитого рашистами у Маріуполі режисера став найкращою європейською документалістикою року
Сегодня 08:41    67
Шантаж Росії провалився: Європейські сховища газу заповнені на 90%
Сегодня 08:30    86
Харківщина, 13 грудня
Сегодня 08:26    95
ISW, 12 декабря
Сегодня 08:23    95
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 13 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:17    96
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 