Многодетный отец Виктор Павлик: все наследники звездного музыканта

В жизни украинского исполнителя Виктора Павлика семья всегда была на первом месте. Виктор Павлик первый раз решил вступить в брак, когда ему было 18.

В тогдашней любви с девушкой по имени Лидия у них родился сын Александр Павлик.

Александр Павлик

Затем Виктор женился на Светлане из Узбекистана. В 1987 году у них родилась девочка, которую назвали Кристиной.

Виктор Павлик и Анжелика Рудницкая

В третий раз решился женится на женщине, с которой танцевали и пели в ансамбле филармонии города Тернополь. Лариса, так звали третью жену Виктора, родила певцу сына Пашу.

Лора Созаева поделилась детскими фото умершего сына Павлика

Лора Созаева поделилась детскими фото умершего сына Павлика

Лора Созаева поделилась детскими фото умершего сына Павлика

Лора Созаева поделилась детскими фото умершего сына Павлика

Однако в августе 2020 года Павла забрала тяжелая болезнь. На тот момент Лариса и Виктор уже пребывали в разводе. Более того, Павлик строил отношения со своим концертным продюсером Екатериной Репяховой. Сейчас она вынашивает первенца пары - известно, что будет мальчик, и назовут его Михаил.

Беременная Екатерина Репяхова (Павлик)

Несмотря на то, что от каждой женщины у Павлика были дети, он умудрялся каждого поддерживать, помогать и хорошо с ними общаться.

Как выглядят наследники? Смотрите в нашем видео на Ютуб-канале "Одна минута".

Источник: 1 Минута