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Многодетный отец Виктор Павлик: все наследники звездного музыканта

Многодетный отец Виктор Павлик: все наследники звездного музыканта

В жизни украинского исполнителя Виктора Павлика семья всегда была на первом месте. Виктор Павлик первый раз решил вступить в брак, когда ему было 18.

В тогдашней любви с девушкой по имени Лидия у них родился сын Александр Павлик.

Многодетный отец Виктор Павлик: все наследники звездного музыканта Александр Павлик

Затем Виктор женился на Светлане из Узбекистана. В 1987 году у них родилась девочка, которую назвали Кристиной.

Многодетный отец Виктор Павлик: все наследники звездного музыканта Виктор Павлик и Анжелика Рудницкая

В третий раз решился женится на женщине, с которой танцевали и пели в ансамбле филармонии города Тернополь. Лариса, так звали третью жену Виктора, родила певцу сына Пашу.

Многодетный отец Виктор Павлик: все наследники звездного музыканта Лора Созаева поделилась детскими фото умершего сына Павлика

Многодетный отец Виктор Павлик: все наследники звездного музыканта Лора Созаева поделилась детскими фото умершего сына Павлика

Многодетный отец Виктор Павлик: все наследники звездного музыканта Лора Созаева поделилась детскими фото умершего сына Павлика

Многодетный отец Виктор Павлик: все наследники звездного музыканта Лора Созаева поделилась детскими фото умершего сына Павлика

Однако в августе 2020 года Павла забрала тяжелая болезнь. На тот момент Лариса и Виктор уже пребывали в разводе. Более того, Павлик строил отношения со своим концертным продюсером Екатериной Репяховой. Сейчас она вынашивает первенца пары - известно, что будет мальчик, и назовут его Михаил.

Многодетный отец Виктор Павлик: все наследники звездного музыканта Беременная Екатерина Репяхова (Павлик)

Несмотря на то, что  от каждой женщины у Павлика были дети, он умудрялся каждого поддерживать, помогать и хорошо с ними общаться.

Как выглядят наследники? Смотрите в нашем видео на Ютуб-канале "Одна минута".

Источник: 1 Минута

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