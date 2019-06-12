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Мода из прошлого: учимся стильно завязывать платок на голове

Мода из прошлого: учимся стильно завязывать платок на голове

Главный тренд 2019 года среди аксессуаров - платок. Те модели, которые вы еще вчера завязывали на шею, сегодня модно вплетать в волосы. Какие цвета сейчас актуальны и как их завязывать – разберемся в этой статье. 

Больше советов о том, как лучше носить платки на голове, узнайте в видео:

Какие цвета платков самые актуальные летом 2019?

Главное правило – чтобы платки были не черными и не однотонными. Это совсем не модно, а вместо таких моделей лучше обратить внимание на фасоны с разным принтом. Цветовые решения и необычные рисунки легче сочетать с одеждой, ведь в любом случае переплетаются разные оттенки, да и образ смотрится более довершенным. 

 

Стильные идеи платков на лето

Стильные идеи платков на лето

Фото: Pinterest

Светловолосым девушкам к лицу яркие цвета платков (зеленый, розовый или красный), а брюнеткам тоже подойдут красочные модели, но лучше сделать выбор в сторону пастельных тонов. 

Модные платки на голову 2019: тенденции и новинки 

Тенденция 60-х годов, как у французской актрисы Брижит Бардо, заполонила сердца модниц. Главный совет от стилистов – при выборе длины платков выбирайте ровно наполовину вашей длины волос. В противном случае платок будет смотреться грубовато. 

 

Как стильно завязать платок на голове: пошаговая инструкция

Как стильно завязать платок на голове: пошаговая инструкция

Фото: Pinterest

Как носить повязки этим летом: стильные идеи причесок

Самый легкий вариант при создании прически с платками – сделать низкий хвост и вплести туда головной аксессуар. Ленту можно накручивать разными способами или даже завязывать бантик, что тоже весьма популярно в этом сезоне. Для любительниц минималистического стиля платок можно оставить просто распущенным по длине хвоста или косички. И будьте уверены, что такая прическа тоже в тренде 2019.

В случае с прической в виде простого пучка платок можно сложить и закрутить вокруг гульки. Не бойтесь, что прическа получится слегка растрепанной, смотрится весьма женственно. А чтобы платок не спадал и держался на голове крепко, выбирайте материал, в составе которого есть коттон. Атласные и шелковые платки, несмотря на их красоту и элегантность, не очень удобны в носке и постоянно сползают. 

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: мода, стиль

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