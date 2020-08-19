Модные фасоны длинных платьев и советы по их выбору

В гардеробе многих женщин есть длинные платья. Наряды такого типа пользуются большой популярностью и позволяют эффектно выглядеть в различных ситуациях. Каждая модница должна знать какие фасоны в тренде в 2020 году и уметь выбрать платье по фигуре.

Лучшие модели длинных платьев

Модельный ряд платьев с длиной макси поражает разнообразием. Модницам предлагаются однотонные и цветные наряды, открытые и закрытые.

Рейтинг лучших моделей длинных платьев включает:

- платья сарафаны;

- наряды с открытыми плечами;

- модели с запахом;

- с длинными рукавами;

- с прямым и ассиметричным кроем.

У большого количества женщин длинные платья вызывают ассоциации с вечерней модой. Зачастую они смотрятся намного красивее повседневных нарядов. Но это не говорит о том, что такая одежда предназначается только для торжественных мероприятий.

В гардеробе каждой девушки должно быть длинное черное платье и несколько цветных моделей. В каталогах представлено множество моделей, которые предназначены для повседневной носки.

Платья-сарафаны отлично подходят для знойного лета. Их шьют в разной длине, но эффектнее всего они выглядят именно в макси. Для создания платьев-сарафанов применяют легкие ткани, которые дают телу возможность дышать. Обычно наряды имеют незамысловатый рисунок, уместный на прогулках в городе и на пляже. Женщинам предлагаются модели на тонких и широких бретелях.

Роскошно смотрятся длинные вечерние платья с открытыми плечами. Такие наряды смотрятся чувственно и соблазнительно. Позволяют создавать романтические и вечерние образы. Зимой в таком платье можно пойти на вечеринку, выбрав модель с открытыми плечами, но полностью закрытыми руками. Для лета выбирают наряды из легких летящих материалов с сильно приспущенной линией плеч.

Женщинам с пышными формами к подобным моделям нужно относиться с осторожностью, чтобы верх не выглядел перегружено. А вот представительницам прекрасного пола с небольшим бюстом они подходят просто идеально. Зрительному увеличению груди поспособствует наличие массивных элементов декора в верхней части.

Модные длинные платья с запахом подходят дамам разного возраста. Такие модели практичны и универсальны. Их выбирают для вечеринок, походов в офис. Платья-халаты очень удобные, они лишены пуговиц, надежную фиксацию обеспечивает пояс, проходящий в области талии или немного выше. В продаже можно встретить и фасоны с запахом в верней части.

Особый крой делает длинные платья с запахом отличным вариантом для женщин с пышными формами. Также в тренде наряды с завешенной линией талии, скрывающей выступающий живот и объемные бедра. А бюст, как главное достоинство, подчеркивает V-образный вырез.

Востребованы и модели с длинным рукавом. Платье длиной до пола и удлиненный рукав – отличный тандем, который смотрится целостно и шикарно. Для прохладной погоды следует выбирать модели из плотных тканей, к примеру, бархатные или трикотажные. Для лета идеально подойдет одежда из тонкого шифона или кружевные модели.

Длинный рукав делает наряд практичным – согревает в холода и скрывает неидеальные предплечья.

Длинные платья на каждый день могут иметь как прямой крой, так и ассиметричный.

В продаже часто встречаются модели со скосом на одно плечо, в 2020 году они пользуются огромной популярностью. Дизайнеры активно применяют асимметрию и в покрое подола.

Прямой крой – это лучший выбор для повседневной носки. Незамысловатый фасон не стесняет движений, такая одежда дарит чувство комфорта и при этом позволяет выглядеть стильно. Платья с прямым силуэтом подходят девушкам со стройной фигурой и женщинам с пышными формами. Наряды с таким кроем стройнят и маскируют недостатки телосложения. Их можно дополнять различными аксессуарами.

В тренде и многослойные модели, органично вписывающиеся в романтический стиль. Такие наряды часто выбирают молодые девушки для выпускных вечеров.

Выбираем платье с макси-длиной

Выбирая платье с длиной макси, руководствуйтесь несколько моментами:

- цветовой гаммой;

- фасоном;

- индивидуальными особенностями фигуры.

Платье обязательно должно подходить по размеру, подчеркивать достоинства телосложения и скрывать недостатки. Фасон, степень открытости подбирайте исходя из мероприятия, на которое вы собираетесь надеть наряд и погодных условий.

Для праздничного выхода можно приобрести платье с открытыми плечами, для прохладной погоды – с длинным рукавом. В коллекциях представлено немало интересных вариантов, каждая модница сможет подобрать наряд по своему вкусу.