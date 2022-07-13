“Мое сердце пылает”: Все любимые женщины Дана Балана – Кароль, Брежнева и другие

Рост Дана Балана

Высокий – его рост 190 сантиметров, стройный, грациозный и бесконечно обаятельный. Дану исполнилось 42 года, и он не женат. Неудивительно, что к такому завидному жениху проявляют интерес многочисленные женщины – как обыкновенные, так и звездные.

Композиции Дана Балана широко известны, но никто не знает, как он живет. Музыкант старательно скрывает свою личную жизнь. В интервью Кате Осадчей в программе «Зіркове життя» молодой мужчина сказал, что его мир существует только для него самого и для его близких.

Первая жена Дана Балана

Информация о некоторых романтических отношениях Балана все-таки просочилась сквозь пелену скрытности. В сети можно встретить утверждения, что певец в 2004 году женился на Элле Крупениной. Сообщается, что в этом браке родился сын. Несмотря на то, что Дан был верен жене, она не смогла смириться с таким огромным количеством поклонниц и в 2009 году подала на развод. Эти сообщения вызывают очень большие сомнения. Поскольку в вышеупомянутом интервью Кате Осадчей музыкант сказал, что очень серьезно относится к созданию семьи. И если это событие случится в его жизни, то это будет на всю жизнь.

Приписывают музыканту и роман с подругой его сестры, Кристиной Руссу. Недолговечность этих отношений объясняют тоже ревностью со стороны девушки.

Дан Балан и Вера Брежнева

Ходили упорные слухи о романтических отношениях певца с Верой Брежневой после выпуска их совместного клипа. Эти слухи Дан опроверг, сказав, что Вера замужем, а для них обоих это святое.

Дан Балан + Брежнева

Дан Балан и Тина Кароль

На протяжении двух сезонов вокального телешоу «Голос» его зрители наблюдали в прямом эфире за проявлениями симпатии друг к другу между двумя судьями программы – Даном Баланом и Тиной Кароль. Одни из наблюдателей считали, что это зарождение романтических отношений, другие объясняли это удачным рекламным ходом. В своем интервью Катя Осадчая спросила Дана, была ли это с его стороны реальная симпатия? Он сказал, что никогда не притворяется и был искренним. Что во время нахождения в судейском кресле самым интересным для него оказалась Тина, что все это было вроде своеобразной игры с обеих сторон. По-видимому, продолжения отношений не последовало.

Все девушки Дана Балана

В последнее время музыканту пытались приписать роман с певицей INDI. Потом с Харьковской студенткой, с которой их будто бы уличили в публикации в социальных сетях отдельных фото из одной квартиры.

В своем интервью Дан Балан сказал, что у него были длительные отношения с красивыми и интересными женщинами, но в этих отношениях он развивался автономно. У него не было еще настоящей любви, ему еще не встретилась та женщина, тандем с которой обладал бы необычайной силой. Не встретилась потому, что он еще не заслужил этого. Но певец надеется, что сейчас он на правильном пути и встретит ту женщину, которая подарит ему счастье и развитие.

В последнее время журналисты пророчат Балану новый роман. На этот раз его сватают с двадцатилетней журналисткой из Харькова. Девушка обладает прекрасной внешностью и представляет свой университет на конкурсах красоты в городе и стране.

Сами поклонники озадачились вопросом и проанализировали публикации артиста и студенты в Инстаграме. Оказалось, что влюбленные не фотографируются вместе, но публикуют снимки из одной и той же квартиры.

Источник: 1 Минута