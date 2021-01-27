“Можно было и лучше поработать”: как изменились муж и жена, которые попали к стилисту (ФОТО)

Супруги Мур решили изменить свою жизнь и начали со своей внешности. Пара стала участниками программы, где команда профессиональных стилистов из любого человека может сделать звезду, как с обложки журнала. И даже возраст этому не помеха.

Удивительное преображение мужа и жены

Келли и Кит не побоялись такого эксперимента. Женщине сделали современное окрашивание волос, убрали немного длину. Образ завершили сдержанным макияжем, стильной одеждой и аксессуарами.

А вот мужчина принял радикальное решение. Теперь он может похвастаться модной стрижкой, а не длинными и седыми волосами. Стилисты также подобрали темно-синий костюм и более удачную оправу, с которой он выглядит гораздо моложе.

Муж и жена

Когда муж и жена увидели друг друга, то снова влюбились, как в первый раз.

Стилисты очень старились, чтобы получить такой достойный результат. Но не всем понравилось перевоплощения женщины, а вот от мужчины многие в восторге.

"Он просто красавец, а она... Можно было и лучше поработать. С трудом на 3";

"И вообще стилист должна сказать, что женщине в таком возрасте носить распущенные волосы ну просто не прилично!";

"Здесь я бы отметила только мужчину. Женщина изменилась не сильно и в любом варианте не впечатлила. А мужчина как был интересным вначале, так и после перемен очень хорошо выглядит", – пишут в сети.

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Источник: 1 Минута