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Можно ли компенсировать в выходные хронический недельный недосып

Можно ли компенсировать в выходные хронический недельный недосып

Специалисты-сомнологи имеют по этому поводу противоположные мнения.

Крайне занятые трудовые будни и желание уделить как можно больше времени активному отдыху после работы зачастую приводят к тому, что мы поздно ложимся и рано встаем. Отсюда хроническая усталость и желание выспаться за всю неделю в выходные. Можно ли действительно за день доспать все недоспанное до этого. На этот вопрос ответили специалисты, все знающие о сне — сомнологи.

Чин Мой Чоу, сомнолог, считает, что продолжительный сон в выходной может компенсировать неврологическую потребность в отдыхе. Согласно исследованиям, во время «досыпа» удлиняются фазы «глубокого» сна. Что вроде бы говорит о том, что организм проводит какую-то осознанную процедуру.

Леони Кирзенблат, невролог, тоже считает, что можем «досыпать». Но, по его мнению, «досып» возможен только в краткосрочной перспективе, распространяемой на пару недоспанных ночей. Выходит, что длительным сном в выходной мы никак не компенсируем усталость понедельника-вторника.

Сомнолог Сьобан Банкс также утверждает, что «досып» существует. В пример он привел рекорд по воздержанию от сна, длившийся 11 дней. Закончилось все тем, что человек отключился и не просыпался 14 часов. Банкс также утверждает, что можно накапливать «пересып». Избыточный сон на протяжении нескольких дней делает нас более работоспособными и сконцентрированными.

А вот сомнолог Гемма Паеч опровергает возможность отыгрывать сон. Недосыпая мы просто перестраиваем организм на новый режим, который все равно не должен сокращать сон менее чем до 6 часов. Выспавшись один раз нельзя компенсировать длительный недосып.

Психолог Мелинда Джексон настроена более категорична. Она напоминает о «биологических часах» человека, в которых заложено необходимое время сна. Своей попыткой изменить потребности организма мы просто добавляем себе психологических проблем, которые не исчезают, даже если мы стремимся в выходные доспать недоспанное.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: сон

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