“Можно облизывать”: Ольга Фреймут научила украинцев есть мороженое

Ранее Фреймут уже рассказывала как правильно "выпускать газ" и сидеть, если вы находитесь в компании людей

Судя по комментариям, некоторые фолловеры воспринимают такие уроки серьезно, и даже считают их интересными, а другие относятся к подобным стараниям Ольги Фреймут весьма критично и скептически.

Своим новым видеороликом телеведущая и скандальная журналистка научила есть мороженное. Она утверждает, что это единственный продукт, который можно облизывать, и даже не прикрываться.

Ольга отметила, что если кто-то сочтет это вульгарным или сексистским - это его право. Но, если опираться на этикет, то этот не имеет ничего общего с вульгарными действиями. Также Фреймут публично на видео показала, как она ест мороженое.

https://www.instagram.com/p/CPIBA0pB98A/?utm_medium=copy_link

Вот что в комментариях пишут поклонники звездной телеведущей:

Оля ви крута людина, обожнюю дивитись ваші відео

Так, а що щодо бананів?

Яка дурня....

Фух слава Богу))

Как же мне не повезло - ни разу не видела, чтобы кто-то ел мороженое, прикрывая его рукой)

«стаканчик» в українські мові немає....якшо йде про морозиво мова, то це вафелька

Ольга, расскажите, как правильно кушать маслины и оливки с косточками на завтраке?!)

Отметим, Ольга Михайловна Фреймут; девичья фамилия — Конык; в замужестве — Локотко. Будущая телеведущая родилась 25 февраля 1982 в селе Новый Роздол, Львовская область. На данный момент она имеет статус украинской телеведущей, писательницы, журналистки, актрисы и модели.

"Большое ТВ" покинула, чтобы воспитывать детей. Считает, что уже достигла максимума в своем амплуа ревизора.

Источник: 1 Минута