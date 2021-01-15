Молочные маффины: рецепт вкусного старомодного лакомства, которым можно наслаждаться в любое время

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Кексы с пончиками - это сладкие кексы, похожие на пирожные, с ароматом корицы и мускатного ореха. Эти кексы на вкус удивительно напоминают пончики, но их больше запекают, чем жарят во фритюре. Но как именно сделать их у себя дома?
Как приготовить кексы с пончиками
Ингредиенты
Четыре столовые ложки (57 г) сливочного масла.
50 г растительного масла.
99 г сахарного песка.
71 г коричневого сахара.
Два больших яйца.
1 1/2 чайной ложки разрыхлителя.
1/4 чайной ложки пищевой соды.
От 1 до 1 1/4 чайной ложки мускатного ореха по вкусу.
3/4 чайной ложки соли.
Одна чайная ложка ванильного экстракта.
2 2/3 стакана (319 г) небеленой универсальной муки.
227 г молока.
Для начинки:
Сливочное масло три столовые ложки, растопленное.
Три столовые ложки нормального сахара или коричного сахара.
Метод:
Первый шаг - разогреть духовку до 220C.
Далее следует слегка смазать форму для кексов с 12 отверстиями или использовать силиконовую.
В миске смешайте сливочное масло, растительное масло и сахар до однородной массы.
Затем добавьте яйца и взбейте, чтобы смешать их, прежде чем добавлять разрыхлитель, пищевую соду, мускатный орех, соль и ваниль.
Вмешайте муку в масляную смесь поочередно с молоком, начиная и заканчивая мукой, убедившись, что все тщательно перемешано.
Выложите это тесто равномерно в подготовленную сковороду, наполняя каждую чашку почти до полного заполнения.
Выпекайте кексы в течение 15-17 минут, или пока они не станут бледно-золотисто-коричневого цвета, или пока тестер, помещенный в центр кексов, не станет чистым.
Затем выньте эти кексы из духовки и дайте им остыть в течение нескольких минут.
Пока кексы остывают, масло нужно растопить, чтобы положить сверху.
С помощью кондитерской кисти нанесите сверху сливочное масло, а затем посыпьте их сахаром или обмакните в него.
Для осеннего привкуса часто советуют использовать сахар с корицей.
Вы можете подавать эти кексы с пончиками теплыми или прохладными.
Если вы хотите приготовить настоящие пончики, вам нужно просто размазать эти пончики в слегка смазанной маслом противень для пончиков, заполнив лунки примерно на четверть от края обода.
Затем запекайте эти пончики в разогретой духовке 10 минут.
Выньте эти пончики из духовки и встряхните их с пакетом сахара или сахара с корицей.
По этому рецепту получается от 12 до 14 пончиков, в зависимости от того, насколько заполнены лунки сковороды, поэтому вам придется выпекать как минимум две партии.
Источник: 1 Минута