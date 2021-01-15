Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:31
Просмотров: 62

Молочные маффины: рецепт вкусного старомодного лакомства, которым можно наслаждаться в любое время

Молочные маффины: рецепт вкусного старомодного лакомства, которым можно наслаждаться в любое время

Кексы с пончиками - это сладкие кексы, похожие на пирожные, с ароматом корицы и мускатного ореха. Эти кексы на вкус удивительно напоминают пончики, но их больше запекают, чем жарят во фритюре. Но как именно сделать их у себя дома?

Как приготовить кексы с пончиками

Молочные маффины: рецепт вкусного старомодного лакомства, которым можно наслаждаться в любое времяИнгредиенты

Четыре столовые ложки (57 г) сливочного масла.

50 г растительного масла.

99 г сахарного песка.

71 г коричневого сахара.

Два больших яйца.

1 1/2 чайной ложки разрыхлителя.

1/4 чайной ложки пищевой соды.

От 1 до 1 1/4 чайной ложки мускатного ореха по вкусу.

3/4 чайной ложки соли.

Одна чайная ложка ванильного экстракта.

2 2/3 стакана (319 г) небеленой универсальной муки.

227 г молока.

Для начинки:

Сливочное масло три столовые ложки, растопленное.

Три столовые ложки нормального сахара или коричного сахара.

Молочные маффины: рецепт вкусного старомодного лакомства, которым можно наслаждаться в любое времяМетод:

Первый шаг - разогреть духовку до 220C.

Далее следует слегка смазать форму для кексов с 12 отверстиями или использовать силиконовую.

В миске смешайте сливочное масло, растительное масло и сахар до однородной массы.

Затем добавьте яйца и взбейте, чтобы смешать их, прежде чем добавлять разрыхлитель, пищевую соду, мускатный орех, соль и ваниль.

Вмешайте муку в масляную смесь поочередно с молоком, начиная и заканчивая мукой, убедившись, что все тщательно перемешано.

Выложите это тесто равномерно в подготовленную сковороду, наполняя каждую чашку почти до полного заполнения.

Выпекайте кексы в течение 15-17 минут, или пока они не станут бледно-золотисто-коричневого цвета, или пока тестер, помещенный в центр кексов, не станет чистым.

Затем выньте эти кексы из духовки и дайте им остыть в течение нескольких минут.

Пока кексы остывают, масло нужно растопить, чтобы положить сверху.

С помощью кондитерской кисти нанесите сверху сливочное масло, а затем посыпьте их сахаром или обмакните в него.

Для осеннего привкуса часто советуют использовать сахар с корицей.

Вы можете подавать эти кексы с пончиками теплыми или прохладными.

Если вы хотите приготовить настоящие пончики, вам нужно просто размазать эти пончики в слегка смазанной маслом противень для пончиков, заполнив лунки примерно на четверть от края обода.

Затем запекайте эти пончики в разогретой духовке 10 минут.

Выньте эти пончики из духовки и встряхните их с пакетом сахара или сахара с корицей.

По этому рецепту получается от 12 до 14 пончиков, в зависимости от того, насколько заполнены лунки сковороды, поэтому вам придется выпекать как минимум две партии.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 