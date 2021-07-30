Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как ей жилось до встречи с пожилым юмористом

Сама Брухунова не очень любит комментировать этот момент, но стоит на своем - семью не рушила. Она действительно полюбила юмориста Евгения Вагановича, пусть он ей и годится в дедушки.

Что касательно Елены Степаненко, так Татьяна говорит, что долгое время была ее поклонницей и искренне любила ее творчество. Но вот когда заметила, что в паре все не так гладко, якобы, вообще не спекулировала на это. Мол, инициатором контакта был Евгений Ваганович, который первым проявил интерес.

Как жила Брухунова до того, как попала под опеку Евгения Петросяна?

Это сейчас обсуждаемая Татьяна Брухунова сейчас может похвастаться шикарной жизнью в центре Москвы, покупкой брендовых вещей и отдыхом на элитных курортах. Но позволить себе это она могла далеко не всегда.

Татьяна Брухунова

Приехав из Тулы покорять Москву, Татьяна еле сводила концы с концами и мучилась бессонницей. Елена Степаненко даже приютила ее в одной из своих квартир.

Брухунова рассказывает - приходилось занимать деньги, чтобы хотя бы еду себе купить.

"Если брала деньги в долг, плохо спала. Физически ощущала тягость. Мысль о том, что нужно скорее вернуть, изрядно выматывала. Конечно, шло время, зарплата росла и я довольно быстро научилась планировать расходы. Но никогда не брала и не беру в долг без экстренной необходимости!",

- рассказала журналистам Татьяна Брухунова.

Источник: 1 Минута