Молодая жена Виктора Павлика после грязи в свою сторону посоветовала его бывшей найти цель в жизни

В начале 2021-го Екатерина Репяхова и Виктор Франкович сообщили радостную новость — они готовятся к рождению ребенка. Для избранницы певца это будет первенец, а он сам станет отцом уже в четвертый раз.

От прошлых браков у Павлика есть взрослые сын Александр и дочь Кристина. Также у артиста был еще один сын Павел от третьей жены Ларисы Созаевой. В августе 2020-го он скончался после продолжительной борьбы с раком, ему был 21 год.

Покойный сын Виктора Павлика

С Екатериной Виктор познакомился еще женатым на Ларисе. Вскоре между ними завязался роман, который в итоге вылился в то, что певец ушел из семьи и женился на молодой любовнице. Между ними существенная разница в возрасте — 28,5 лет. Пока Павлик и Репяхова планировали свадьбу, Созаева боролась за жизнь единственного сына. Его смерть и стала причиной переноса свадебного торжества.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Стоит отметить, что публика неоднократно наблюдала в сети за словесными перепалками жен артиста. В последний раз Лариса не смогла промолчать после того, как Екатерина дала интервью программе "Зірковий шлях". Отвечая на вопрос о содержании мужем бывшей, она сказала, что человек должен учиться жить самостоятельно с намеком Созаеву.

После этого экс-жена Павлика опубликовала на своей странице в Facebook стихотворение "Собака лает — караван идет", завуалированно назвав соперницу собакой.

Лариса Созаева и Екатерина Репяхова

Поскольку реакции Репяховой не последовало, ее подписчики в Isntagram поинтересовались у нее, как она относится к негативным постам Лоры. В своем ответе Екатерина пожелала Ларисе найти цель в жизни:

"Никак не реагирую. Живу свою жизнь. Фокусирую внимание на своих целях, их у меня очень много. У меня нет надобности кому-то что-то доказывать. А уж тем более купать в этой грязи свою аудиторию ради своего самоутверждения. Я очень ценю свою аудиторию и считаю, что в моей жизни есть вещи поинтереснее бывшей жены, поэтому тут и не поднимаю эту тему. Впрочем, как и дома с мужем. Я только желаю этому человеку обрести себя и найти цель в жизни".

Скриншот из Инстаграма Екатерины Репяховой

Больше подробностей из личной жизни Виктора Павлика, полной любовных интриг, смотрите в видео:

Источник: 1 Минута