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Молодая жена Виктора Павлика высказалась о собственной беременности: “А вдруг я буду плохой мамой?”

Молодая жена Виктора Павлика высказалась о собственной беременности: “А вдруг я буду плохой мамой?”

Весной 2020-го 55-летний украинский артист Виктор Павлик женился в четвертый раз. Его избранницей стала концертный директор Екатерина Репяхова, которая младше артиста на 28 лет. Несмотря на столь внушительную разницу в возрасте, пара счастлива вместе и готовится к появлению общего ребенка, о чем они сообщили в начале 2021-го.

Молодая жена Виктора Павлика высказалась о собственной беременности: “А вдруг я буду плохой мамой?” Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова с удовольствием рассказывает о своей беременности в личном микроблоге в Инстаграм. Так, девушка уже успела рассказать, как они с Виктором Франковичем планировали беременность, как узнали о будущем ребенке и показали, в какой больнице будут рожать. А недавно Репяхова решила поделиться с подписчиками своими переживаниями и страхами, которые ее возникли после осознания того, что она беременна.

"Как только я узнала о том, что стану мамой, меня накрыла эйфория, потом страх. Особенно по вечерам, когда я ложилась спать. Мне становилось так страшно. А вдруг не справлюсь, вдруг буду плохой мамой.", — откровенно призналась Екатерина.

https://www.instagram.com/p/CKggMsXHFk7/?igshid=146r2q2rf6pwx

Впрочем, сейчас, по словам Кати, страхов больше не осталось. Когда малыш начал шевелиться, будущая мамочка поняла, что внутри нее целая жизнь.

"Я безумно счастлива и духовно наполнена, на данном этапе жизни. Ведь когда-то я даже мечтать не могла, что у нас будет настоящая семья. Наш малыш будет самым любимым и счастливым. Я точно знаю.", — пишет жена Павлика.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова пока еще не сообщили о поле будущего ребенка, хотя признались, что знают, кто у них родится.

Источник: 1 Минута

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