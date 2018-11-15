Молодежный оркестр сыграет “вкусные” произведения под руководством известного дирижера

В пятницу, 16 ноября, в Доме Алчевских Молодежный академический симфонический оркестр “Слобожанский” под управлением дирижера Петра Товстухи сыграет концерт «В мажоре осень золотая», где прозвучат симфония №1 Шуберта и симфония №8 Бетховена, которые, по мнению маэстро, редко исполняются в Украине.

Петр Товстуха сотрудничает с МАСО “Слобожанский” уже более шести лет. В прошлом концертном сезоне состоялось два его выступления с Молодежным оркестром. “Потрясающий самобытный дирижер, увлеченный своей работой, «влюбленный» в музыку. - делится впечатлениями директор оркестра Алена Еремина. - В феврале этого года концерт Петра Товстухи с МАСО насколько понравился нашим зрителям, что мы пригласили его на закрытие концертного сезона. А в новом сезоне концерт “В мажоре осень золотая” - его первое его выступление с оркестром и, надеемся не последнее”.

В свою очередь, Петр Товстуха, отмечает стремительный творческий и профессиональный рост молодежного коллектива и уверяет, что тоже рад снова поработать с оркестром: «Музыка – она или допускает к себе или не допускает. Середины не дано. А чаще - не допускает... У вас эта мера допуска самая высокая в Украине. Молодые музыканты еще «чистые на страсть», они готовы отдаваться музыке, «гореть» за нее, а некоторые даже умирать. Ведь они работают не за деньги, а за то чтобы в музыке проявить себя».

Плодотворное творческое сотрудничество с дирижером нравится и оркестрантам. Артистка оркестра и его администратор Татьяна Жук так отзывается о работе с ним: «Он, как никто другой, умеет вдохновить оркестр, ввести его в нужное эмоциональное состояние. Работая с маэстро, чувствуешь, как к тебе идет некая позитивная энергетика, и ты хочешь передать ее зрительному залу. А еще у него изысканный “дирижерский вкус”, а потому концертные программы с его участием очень интересные и, - шутит Татьяна - можно сказать “вкусные”.

По словам Петра Товстухи, программа концерта - его дирижерский выбор. В ней прозвучат симфония №1 Франца Шуберта и симфония №8 Людвига ван Бетховена, которые хотя и считаются выдающимися произведениями, но крайне редко исполняются в Украине, а также «Трагическая увертюра» Иоганнеса Брамса. Но, считает маэстро в самом концерте значение имеет не сколько сами произведения, сколько само исполнение, “проживание” музыки оркестрантами, а также “горение публики” при этом.

Напомним, что концерт «В Мажоре осень золотая» состоится в ближайшую пятницу, 16 ноября, в Доме Алчевских, в 19:00. Стоимость билетов - 70 грн, независимо от места. А вот следующее выступление МАСО пройдет 10 декабря уже в большом зале Харьковской специализированной средней музыкальной школы-интерната. Это будет концерт «Закрытие XXV Международного музыкального фестиваля «Музыка-наш общий дом», на котором Молодежный оркестр вместе со всемирно-известными музыкантами – скрипачом Валерием Соколовым, виолончелистом Алексеем Шадриным и пианистом Раулем да Костой, сыграет произведения Бетховена и Чайковского.

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Адрес: ул. Жен Мироносиц, 13 (бывший ДК Милиции). Звук живой. Начало – в 19:00.

Справка:

Петр Товстуха - украинский дирижер, композитор, пианист.

Окончил Киевскую государственную консерватория им. П.И.Чайковского, (историко теоретический факультет, класс композиции), Национальную музыкальную академия Украины, (факультет оперно-симфонического дирижирования). Лауреат Всесоюзного конкурса пианистов "Импровизация-87" в Вильнюсе (I премия). Победитель гранта Международного фонда "Возрождение" за проект Первого международного музыкального фестиваля "Новое исполнение".

Работал художественным руководителем и дирижером Черниговского камерного оркестра, художественным руководителем и дирижером камерного и симфонического оркестра Ровенской областной филармонии, дирижером Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного. С 2007 года - гастролирующий дирижер. Сотрудничал со многими известными музыкальными коллективами: Ансамбль солистов «Киевская камерата», Ансамбль современной музыки «Рикошет» (Киев), Ансамбль «Гармонии мира» (Одесса), Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины, Симфонический академический оркестр Днепропетровской филармонии, Национальный Одесский филармонический оркестр , Запорожский академический симфонический оркестр.

В качестве дирижера осуществил запись музыки к кинофильму «Мамай», принимал участие в международных музыкальных фестивалях: «Киев Мюзик Фест», «Премьеры сезона» (Киев) «Форум музыки молодых» (Киев), «Контрасты» (Львов), «Новое исполнение» (Ровно), «Gaida» (Вильнюс), Польско-украинском фестивале современной музыки им. И. Стравинского «пограничья» (Острог-Ровно).

Как пианист, участвовал в фестивалях джазовой и авангардной музыки, в мультимедийных проектах композитора Аллы Загайкевич, выступая на международных фестивалях современной музыки в Украине и за рубежом.

Петр Товстуха - автор произведений для фортепиано, квартета, флейты органа, романсов, песен, музыки к кинофильму «Мина Мазайло». В течение 7 лет композитор углубленно изучал специфически барочное исполнительство на струнных инструментах (впервые в Украине).

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