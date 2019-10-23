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Моника Левински спродюсирует фильм «15 минут позора»

Моника Левински спродюсирует фильм «15 минут позора»

Экс-любовница Билла Клинтона Моника Левински после долгого отсутствия поразила всех своим внешним видом.

Об этом сообщает портал Variety.

“15 минут позора” расскажут о людях, подвергшихся публичному унижению и травле, как и сама Левински более 20 лет назад. В HBO приветствуют такой опыт Левински и называют ее прекрасным партнером для подобного проекта.

“Моника Левински — авторитетный активист по борьбе с травлей, она идеально подходит для этого проекта”, — сказала руководитель отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.

Когда выйдет фильм, пока неизвестно.

СПРАВКА. Моника Сэмилл Левински – основная участница общественного и политического скандала, возникшего по поводу ее сексуальной связи с президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном, с которым она познакомилась во время ее работы в Белом доме стажером. Показания, данные Клинтоном под присягой относительно характера его знакомства с Моникой, стали причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве и начала процедуры импичмента Клинтона.

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Фото из открытых источников 

Источник: bykvu.com

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