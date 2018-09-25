Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:25
Просмотров: 126

Моржи-нудисты: Сотни обнаженных британцев прыгнули в Северное море

Моржи-нудисты: Сотни обнаженных британцев прыгнули в Северное море

В Британии в холодную воду зашло рекордное количество нудистов-моржей. Они собирают деньги на благотворительность

Осенний заплыв голышом — это уже традиция для британцев, которые таким нестандартным образом собирают средства для благотворительных целей. А в этом году на британский залив приехало рекордное количество нудистов, которые не боятся холода. Моржи начали приходить на берег Северного моря уже в пять часов утра, но восхода дожидались около двух часов. Когда же первые лучи начали сходить над горизонтом, веселые и активные британцы, крича, забежали в холодную воду. Здесь собралось более чем шесть сотен человек. Организатором благотворительного купания стал Джакс Хиггинсон. По его словам, эти обнаженные купания, традиционно, приурочены дню осеннего равноденствия. Вместе с тем, в этот раз британцы первый раз зашли в воду за пару часов до мига, когда Солнце пересечет экватор. , информирует news.enovosty.com.

Моржи-нудисты: Сотни обнаженных британцев прыгнули в Северное море (ФОТО)

Это уже седьмой раз моржи-нудисты купаются осенью в заливе Дреридж в Великобритании. С помощью этой голой акции удалось собрать уже более 30 тыс фунтов стерлингов — деньги отдали благотворительной организации, помогающей людям с психическими расстройствами.

Отметим, годом ранее в этих купаниях в Дреридже приняли участии около 400 человек.
 

Источник: news.enovosty.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: курьезы

Читайте ещё:

Дженніфер Лопес впала під час свого виступу: курйозне відео
Сегодня 02:15    145
Смело: рыжая модель с бородой позировала для журнала Vogue (фото)
24.09.2018 00:24    635
Скукоживается: в сети высмеяли измельчавшего Путина
21.09.2018 00:24    787
Рада: депутатов не будут заставлять молиться перед заседаниями
20.09.2018 00:51    208
Хозяйка четырех котов показала свою жизнь в смешных комиксах
05.09.2018 09:24    341
Житель РФ узнал в жене порнозвезду
23.08.2018 22:48    409
В американской больнице почти одновременно забеременели 16 медсестер из одного отделения
20.08.2018 10:11    484
Видео: самый курьезный гол женского футбольного чемпионата мира
14.08.2018 09:06    234
В Швеции нудисты пожаловались в муниципалитет на коров, которые приходят на их пляж. В муниципалитете решили, что коровы имеют на это право
09.08.2018 10:11    349
Японцам предлагают сдавать подмышки под рекламу
08.08.2018 09:16    217
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 