Моржи-нудисты: Сотни обнаженных британцев прыгнули в Северное море

В Британии в холодную воду зашло рекордное количество нудистов-моржей. Они собирают деньги на благотворительность

Осенний заплыв голышом — это уже традиция для британцев, которые таким нестандартным образом собирают средства для благотворительных целей. А в этом году на британский залив приехало рекордное количество нудистов, которые не боятся холода. Моржи начали приходить на берег Северного моря уже в пять часов утра, но восхода дожидались около двух часов. Когда же первые лучи начали сходить над горизонтом, веселые и активные британцы, крича, забежали в холодную воду. Здесь собралось более чем шесть сотен человек. Организатором благотворительного купания стал Джакс Хиггинсон. По его словам, эти обнаженные купания, традиционно, приурочены дню осеннего равноденствия. Вместе с тем, в этот раз британцы первый раз зашли в воду за пару часов до мига, когда Солнце пересечет экватор. , информирует news.enovosty.com.

Это уже седьмой раз моржи-нудисты купаются осенью в заливе Дреридж в Великобритании. С помощью этой голой акции удалось собрать уже более 30 тыс фунтов стерлингов — деньги отдали благотворительной организации, помогающей людям с психическими расстройствами.

Отметим, годом ранее в этих купаниях в Дреридже приняли участии около 400 человек.



Источник: news.enovosty.com

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