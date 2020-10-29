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Мороженое в духовке: как приготовить оригинальное песочное печенье из продуктов, которые всегда есть под рукой
Ингредиенты:
- 120 г сливочного масла
- 60 г сахарной пудры
- 2 ст. л. без горки крахмала кукурузного
- 50 мл растительного масла
- 240 г муки
- 40 г шоколада
- щепотка ванилина
Как приготовить печенье?
Соедините в миске такие продукты: сахарную пудру, ванилин и крахмал.
Добавьте сливочное масло (оно должно быть комнатной температуры) и перемешайте вилкой до однородности.
Влейте растительное масло и снова перемешайте.
Добавьте большую часть просеянной муки, тщательно перемешайте.
Шоколад нарежьте мелкими кубиками и соедините с тестом.
Затем постепенно добавьте еще муки. Должно получиться рассыпчатое тесто, которое должно хорошо держать форму, если его сжать рукой.
С помощью ложки для мороженого сформируйте печенье.
Выпекать печенье около 10-15 минут в хорошо разогретой до 180 ℃ духовке.
Подробный рецепт песочного печенья смотрите в видео:
Источник: 1 Минута
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