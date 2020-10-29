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Мороженое в духовке: как приготовить оригинальное песочное печенье из продуктов, которые всегда есть под рукой

Мороженое в духовке: как приготовить оригинальное песочное печенье из продуктов, которые всегда есть под рукой

Ингредиенты:

  • 120 г сливочного масла
  • 60 г сахарной пудры
  • 2 ст. л. без горки крахмала кукурузного
  • 50 мл растительного масла
  • 240 г муки
  • 40 г шоколада
  • щепотка ванилина

Как приготовить печенье?

Соедините в миске такие продукты: сахарную пудру, ванилин и крахмал.

Добавьте сливочное масло (оно должно быть комнатной температуры) и перемешайте вилкой до однородности.

Влейте растительное масло и снова перемешайте.

Добавьте большую часть просеянной муки, тщательно перемешайте.

Шоколад нарежьте мелкими кубиками и соедините с тестом.

Затем постепенно добавьте еще муки. Должно получиться рассыпчатое тесто, которое должно хорошо держать форму, если его сжать рукой.

С помощью ложки для мороженого сформируйте печенье.

Выпекать печенье около 10-15 минут в хорошо разогретой до 180 ℃ духовке.

Подробный рецепт песочного печенья смотрите в видео:

Источник: 1 Минута

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