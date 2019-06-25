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Мост из травы в Перу: как создают это чудо

Мост из травы в Перу: как создают это чудо

Как происходит ежегодное обновление знаменитого моста инков Кечуачака в Перу.

Щороку останній мотузковий міст, який залишився з часів імперії інків в регіоні Куско у Перу, опускають у воду і створюють новий.

Міст Кечуачака через ріку Апурімак, сплетений вручну, існує в цьому місці щонайменше 600 років. Колись він був частиною транспортної мережі, що пов’язувала найважливіші міста та селища імперії інків, а у 2013 році був оголошений об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

The old bridge is cut away

Jordi Busque

Creating the large rope

Jordi Busque

З покоління в покоління в місцевих жителів зберігається традиція оновлювати міст. У цьому процесі беруть участь всі дорослі.

Women weave the thin ropes that are joined to make the larger ones used on the bridge

Jordi Busque

Згідно з традицією, лише чоловікам дозволено працювати над створенням самого моста. Жінки залишаються у верхній частині ущелини, плетучи менші мотузки.

Men hold one of the thicker ropes

Jordi Busque

У перший день реконструкції чоловіки збираються навколо старого мосту і вплітають дрібні мотузки у великі.

Основну опору мосту складають шість великих тришарових мотузок товщиною близько 30,5 см, кожна з яких містить близько 120 тонших мотузок.

Handling the main support ropes

Jordi Busque

Кожна родина створює частину двошарової мотузки, сплетеної вручну, використовуючи різновид «витривалої» трави, відомої у цій місцевості під назвою qoya ichu.

Аби вона була більш придатною для плетіння, цю траву треба спочатку обробити круглим каменем, а потім замочити у воді.

Старий міст відрізають і кидають плисти вниз за течією, де він просто згниє, оскільки зроблений з трави.

A woman cooks potatoes to complement the main dishes to feed the crowd

Jordi Busque

У той час як всі зайняті, декілька селян готують у дров’яних печах, які привезли для цього з сіл. Зазвичай готують курку, морських свинок та форель з річки Апурімак, до цих страв додають місцеву картоплю різних форм та кольорів.

The thick ropes are tied to the stone supports

Jordi Busque

Чотири з шести мотузок плетеної трави стануть підлогою мосту, а два інші використають як поручні. Всі шість канатів міцно прив’язані до великих опор з різьбленого каменю по обидва боки ущелини. Більшу частину дня чоловіки витрачають саме на те, аби натягнути канати до правильної напруги.

A man ties the ropes that form handrails

Jordi Busque

На третій день кілька чоловіків, не боячись висоти, проходять напівготовим мостом, прив’язуючи невеликі мотузки від поручнів до підлоги. Вони роблять огорожу, яка дозволяє всім безпечно переходити міст.

Жодних сучасних матеріалів, інструментів або машин не використовують в усьому процесі будівництва моста — тільки траву і людську силу.

Реконструкція мосту у Кечуачака відбувається один раз на рік і завершується музичним святом на четвертий день, яке завжди відбувається у другу неділю червня.

Источник: style.nv.ua

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