Мстислав Чернов презентує свій роман про сни та війну на Донбасі у рідному Харкові, у будинку «Слово»

«Часи сновидінь» — психологічний роман Мстислава Чернова, кореспондента The Associated Press, який працював в Україні, Сирії, Іраку, секторі Газа, Бєларусі, Нагірному Карабасі — загалом 40 країнах, переважно у зонах конфліктів. Перша — російськомовна — версія роману вийшла в київському видавництві «Саміт-книга» на початку 2020 року й зібрав схвальну критику. Тоді він був презентований у Києві, але заплановану презентацію в Харкові довелося відмінити через пандемію. Рік потому письменник, нарешті, представить свою дебютну роботу вже в українськомовному варіанті в рідному місті. Це відбудеться 14 березня о 19:00 під час «Квартирнику» — проєкту зустрічей з українськими письменниками і митцями в Харківській резиденції «Слово». Вхід вільний, але лімітований через карантинні обмеження, тому реєстрація обов’язкова.

Рік потому після видання роман «Часи сновидінь» отримав нову авторську редакцію та доступний у книжкових крамницях Yakaboo, «Книгарня Є», на сайті автора та на сайті видавництва в онлайн і офлайн версіях й обома мовами. Книга отримала авторські зміни та доповнення, завдяки яким структура роману стала більш стрункою та динамічною, і нове оформлення. На читача чекають окупований російськии військами Слов'янськ та засніжені верхівки гімалайських гір, історія палкої пристрасті в італійській Катанії та нелюбові в затишній квартирі у Харкові, загадка таємничого вбивці та відчай безнадійно хворого. Там, де дійсність тісно переплетена із нічними жахами, сюжетні лінії перетинаються, утворюючи єдину реальність, що існує в спогадах і уяві автора. Перші 50 замовників книги на Yakaboo і всі, хто замовлять її на сайті автора, отримають примірники з автографом письменника.

Мстислав Чернов розпочав міжнародну кар’єру фотографа та відеооператора репортажами з протестів на площі Таксим у Стамбулі. З 2014 року працює на The Associated Press — фіксує події Революції Гідності, висвітлює анексію Криму, війну на Донбасі (одним із перших документує наслідки катастрофи малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17), події в Сирії, Іраку, Лівії, міграційну кризу у Європі, протести в Гонконзі, Каталонії, Франції. Загалом працював у понад 40 країнах світу. Власні інтимні спогади, десятки побачених, почутих історій людського болю та сили автор зібрав під обкладинкою свого роману.

Його головними героями стали чотири людини: дівчина, яка потрапила у пастку в окупованому Слов’янську; лікар, який в цю пастку вирушив свідомо, через муки нечистої совісті; жінка, яка шукає сімейного щастя з повернувшимся з війни солдатом; талановитий юнак, приречений на смерть від раку. Всіх героїв об’єднує самотність та жага любові. А ще – війна. Роман починається з подій російсько-українського конфлікту та веде далеко за її межі: до Харкова, що все ще сколихується наслідками революції, в холодну темряву нічних вулиць Праги, в гущавину антиміграційних протестів в Італії, до буддійського монастиря у Мьянмі, у Гімалаї.

Робота над романом тривала 8 років і почалася задовго до війни в Україні. Побачивши десятки жорстоких конфліктів, автор, Мстислав Чернов шукає витоки людської пристрасті до насилля та розмислює над тим, куди рухається сучасний світ.

Поки готувався переклад, до гарячих точок, де працював журналіст, додалася Бєларусь: Мстислав Чернов встиг потрапити у автозак мінських міліціонерів. З початком нової хвилі конфлікту у Нагірному Карабасі, журналіст поїхав на Кавказ.

«З моменту, коли була закінчена книга, і я почав роботу над її українською версією, зі мною, зі світом багато чого сталося: новий виток кризи біженців, конфлікт у Лівії, коронавірус, протести в Білорусі, війна в Нагірному Карабасі — все це потрапило в об'єктив моєї камери і змінило не тільки мене, а й усіх навколо, — розповідає Мстислав Чернов. — Природно, що це відбилося в тексті «Часу снів». У романі з'явилися нові деталі і думки, невловимі на перший погляд, але важливі грані».

В той же час книга жила своїм життям — роман з’явився у бібліотеці Штутгарту. Найближчим часом видавництво планує передати примірники роману і в українські бібліотеки, особливо ті, що знаходяться у Донецькій та Луганській областях.

«Я бачив революції та війни, знімав теракти й протести по всьому світові. Але Донбас — це інше. Це занадто близько. Від цього не закриєшся камерою. Проте, кожен конфлікт, війна або антиурядовий протест вчать мене ясніше бачити реальність, — пояснює письменник. — Чим сильніше тебе б'ють в автозаку, чим ближче підбирається смерть розривом міни там, де ти стояв кілька хвилин тому, чим більше тебе ненавидять і звинувачують в тому, що ти говориш правду , тим більше краси ти бачиш, тим сильніше спрага жити і писати».

У київському видавництві «Саміт-книга», де вийшла російська, а тепер і українська версія роману, переконані: глибокий погляд на події останніх років, їх осмислення — це те, чого не вистачає українській літературі. «Наш видавничий дім з 1990-х років активно бере участь у літературному процесі, ми стежимо за його розвитком, шукаємо молодих авторів з потенціалом і намагаємося випускати лише якісну художню літературу. Зараз читач втомився від романів, зроблених із постів у Facebook, і потребує великих серйозних творів», — вважає співзасновник «Саміт-книги» Ігор Степурін. За словами видавця, він прочитав перші 50 сторінок роману й одразу віддав рукопис редакторам, які погодилися, що роман треба публікувати.

Вдалий дебют відзначив критик Юрій Володарський у рецензії для Yabl: «Більшість вітчизняних романів про війну на Донбасі скидаються на агітки, і це добре для пропаганди, але погано для літератури. «Часи сновидінь» позбавлені як авторських оціночних суджень, так і трансляції «правильних» поглядів устами героїв. Чернов — перш за все, гуманіст, в його прозі це проявляється не менше, ніж в фото з гарячих точок. При цьому запитання про політичну позицію автора може виникнути тільки у неуважного або упередженого читача; sapienti sat».

Зустріч з Мстиславом Черновим і презентація роману у Харкові (14 березня, 19:00)

Книга на сайті видавництва «Саміт-книга»

Довідка

Мстислав Чернов — український письменник, художник і міжнародний журналіст американської аѓенції новин The Associated Press. Автор роману «Часи сновидінь» і арт-інсталяцій у публічному просторі. Міжнародну кар’єру журналіста почав під час протестів на площі Таксим у Стамбулі. Працював оператором під час військових і соціально-політичних конфліктів у Іраку, Сирії, секторі Газа, Франції, Гонконгу та в Україні. Був поранений у 2014 році на Майдані Незалежності в Києві під час Революції Гідності. Працює з темами військових, соціальних конфліктів, медицини, міграційної та глобальної кліматичної кризи.

Його фотографії публікували The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Independent, The Daily Telegraph, Le Monde, Die Zeit, BBC, Forbes, Vice news, The Wall Street Journal, The Daily Mail, Deutsche Welle, Pulitzer Center, Cosmos photo agency, Business Insider, Forbes Україна. Відео виходили на каналах BBC, CNN, Al Jazeera, EuroNews, Sky News, Fox News Channel, Rai News 24 та інших.

Живе та працює в Німеччині. На постійній основі співпрацює з The Associated Press.

Двічі переможець і двічі фіналіст премії Royal Television Society, переможець конкурсу APME, фіналіст Rory Peck Awards, Livingston Awards.

Тричі переможець конкурсу «Фотограф року(Україна) в категоріях «Репортаж» і «Документальна фотографія».

Засновник і директор Української асоціації професійних фотографів (УАПФ).

