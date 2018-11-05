MTV Europe Music Awards-2018: хто отримав престижну нагороду
4 листопада в Північній Іспанії відгриміла одна з престижних музичних премій – MTV Europe Music Awards-2018. Десятки знаменитих музикантів приїхали до міста Більбао, засвітивши розкішні вбрання.
Відомо, що у 2018 році відбулась 25-та церемонія вручення нагород MTV Europe Music Awards-2018. Знаменитості, чиї хіти упродовж року підкорювали світові чарти, прокрокували червоною доріжкою. Зокрема, на церемонії засвітились співачки Каміла Кабелло, Нікі Мінаж, Дуа Ліпа та Джанет Джексон.
Переможці MTV Europe Music Awards-2018:
Кубино-американську співачку Камілу Кабелло з легкістю можна назвати тріумфаторкою вечора. Зірка отримали нагороди в чотирьох номінаціях – "Найкращий виконавець", "Найкращий відеокліп", "Найкраща пісня" та "Найкращий американський виконавець".
Найкращий новий виконавець – Cardi B.
Найкращий поп-виконавець – Дуа Ліпа.
Найкращий хіп-хоп виконавець – Нікі Мінаж.
Найкраща альтернативна група – Panic! At the Disco.
Найстильніший виконавець – Нікі Мінаж.
Артист з найбільшою кількістю прихильників – Bangtan Boys.
Найкращий електронний/танцювальний проект – Marshmello.
Найкращий австралійський виконавець – Tkay Maidza.
Найкращий британський та ірландський виконавець – Little Mix.
Найкращий живий виступ – Шон Мендес.
Найкращий рок-гурт – 5 Seconds of Summer.
Источник: https://24tv.ua/shoubiz_tag1129