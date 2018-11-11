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Multiplex до кінця 2019 року відкриє 40 нових кинозалів в різнх містах України

Multiplex до кінця 2019 року відкриє 40 нових кинозалів в різнх містах України

Multiplex планує відкрити кінотеатр нового формату в Київському ЦУМ

Мультиплекс-Холдинг, що є власником мережі кінотеатрів Multiplex, веде переговори про відкриття кінотеатру в новому форматі “преміум” у Київському ЦУМі.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

За словами комерційного директора “Мультиплекс-Холдинг” Віталія Писаренко, після підписання договору буде потрібно до півроку на відкриття кінотеатру. Він додав, що найближчий до ЦУМ кінотеатр діє в ТРЦ Gulliver, однак Multiplex має намір запропонувати унікальний формат.

В цілому, до кінця 2019 року Multiplex планує відкрити ще близько 40 кінозалів, а це п’ять нових об’єктів.

У нас великі плани на наступний рік. Про що можу сказати конкретно – відкриємося в ТРК Spartak, в кінці поточного року – в ТРЦ Gagarinn Plaza в Одесі, який стане нашим першим кінотеатром в цьому місті, – резюмував Писаренко

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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