Муж Кристины Орбакайте – как выглядит, чем зарабатывает и почему собрался разводиться?

Певица искренне надеется, что ее нынешний избранник и станет последней любовью, ведь ранее звезда была глубоко несчастной. Все началось с того, что она вступила в отношения с Пресняковым-младшим, родив ребенка, так и не дождавшись совершеннолетия. Зато теперь Орбакайте точно знает что такое любовь, и предпочла выбрать мужчину, далекого от сферы шоу-бизнеса, руководствуясь правилом "счастье любит тишину". Ее избранник, которого зовут Михаил, и правда очень закрытая личность. Лишний раз старается не мелькать в прессе и не привлекать к себе внимания.

Биография двухметрового красавца Михаила Земцова мало кого интересовала до тех пор, пока он не стал встречаться с Кристиной Орбакайте. Вообще Михаил родился в России, но в детстве его родители отвезли его в Америку, где мальчик получил местное гражданство.

Именно в Америке и познакомились Кристина Орбакайте и Михаил Земцов.

[caption id="attachment_52183" align="aligncenter" width="600"] Кристина Орбакайте, Михаил Земцов и Клавдия[/caption]

Кристина и Миша начали встречаться, и в 2005 году официально поженились.

Следует отметить, что именно в отношениях с Михаилом Кристина впервые надела белое платье — ведь два ее предыдущих брака с Владимиром Пресняковым и Русланом Байсаровым были гражданскими.

Как признавалась Орбакайте, ей по душе решительность и уверенность Михаила.

[caption id="attachment_76411" align="aligncenter" width="600"] Кристина Орбакайте и Михаил Земцов[/caption]

Помимо своей основной деятельности, Михаил Земцов занимался риэлтерским бизнесом. По некоторым данным, на этом он смог заработать неплохие деньги. Тем самым он позволил Кристине и вовсе не работать, однако дочь Пугачевой не решилась бросить сцену, так как это дело всей ей жизни.

Источник: 1 Минута