Муж Орбакайте нашел другую жену и теперь хочет отсудить у Кристины дочь Клавдию, известна причина

Во время каждого расставания ей приходится серьезно бороться в суде за опеку над детьми, и этот раз не стал исключением – Михаил Земцов, отец восьмилетней Клавдии, намерен оставить ее в США, а не «возвращать» маме в Россию.

Он аргументирует это тем фактом, что девочка родилась в Америке и может без проблем получить гражданство – зачем ей в Москву к матери, тем более, сейчас, в сложные времена закрытых из-за эпидемии границ.

Орбакайте и Земцов на грани развода

Карантин застал Орбакайте в России, ведь именно тут она работала над своими проектами зимой и общается с родственниками. А вот свою дочь она не видела уже более полугода, поэтому перспектива остаться без нее очень пугает артистку – их отношения с супругом ухудшились как раз на почве постоянных разлук. Михаил уже нашел в США новую пассию, девушка поладила с Клавдией, а Кристина «может дальше себе жить на две страны, если хочет».

Юристы Орбакайте ничего утешительного сказать не могут – в случае развода у Кристины и правда мало шансов вернуть дочь, ведь у нее обустроенная благополучная жизнь там. Теперь ей придется искать лучших адвокатов и потратить немалые деньги на то, чтобы Клавдия вернулась в Россию.

Девочка и сама не хочет возвращаться в Москву. В Америке у нее любящие бабушка и дедушка – родители Михаила. А тут только Алла Пугачева, которая назвала 8-летнюю внучку бездарью, в противовес своей гениальной Лизоньке.

Источник: 1 Минута