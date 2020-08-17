Музей избирательного трэша открылся в Харькове

Школьные дневники с портретом кандидата, печально известная гречка, и даже открытки с предложением бесплатного стирки. Все это экспонаты Музея избирательного трэша, открывшегося в Харькове. Таким образом, говорят инициаторы открытия музея, хотели не только развлечь. Но и напомнить людям о личной ответственности во время избирательной компании, которая стартует в начале сентября.

Парацетамол … Є листівочка. Ось тут вона, я її витягнула. Тут написано, від якого кандидата її надали і – Желаю чувствовать головокружение только от успеха. І настоянка глоду, добре знана як бояришник…

Аптечка с открыткой кандидата - местное ноу-хау нарушений предвыборной агитации. Кандидаты-нарушители, говорят организаторы, ничем не гнушаются. Украшают своими портретами школьные дневники, печатают партийную символику на карандашах. И даже рассылают молитвенники с собственным изображением. Всего на выставке около сотни экспонатов.

ИРИНА ВИВЧАР, коммуникационный менеджер «Громадського руху «ЧЕСНО»:

Ми кинули клич в соціальниїх мережах, ми збирали самотужки, ми закликали інші громадські організації долучитись і люди приносили експонати. Люди сміялись з того, що подарунок під депутата може стати цілим експонатом в музеї.

Нашлось место и для печально известной гречки. К этой крупе у кандидатов особая привязанность. Избирателю, говорят наблюдатели, не надо иметь каких-то профессиональных знаний, чтобы понять - его подкупают, а не агитируют. И если да, идти в полицию. За нарушение избирательной агитации предусмотрено наказание, вплоть до тюремного заключения.

НИКОЛАЙ ЗИНЧЕНКО, представитель «Громадянської мережі «ОПОРА»

Нам слід розрізняти непрямий підкуп виборців та прямий. В чому різниця? Непрямий, коли кандидат агітує і надає якісь послуги. Прямий, коли людина показує свій бюлетень і отримує за це гроші.

И даже здесь собрали примеры всего, чем кандидаты задаривают украинцев. Все это, чтобы усыпить внимание и скрыть главное - их предвыборные обещания останутся только на бумаге

АННА СИЛАЕВА, продюсер «Суспільне. Харків»:

Так, це фан. Смішно, коли така сукупність, але трохи доля роздратування має бути. Щоб людина отут пореготала, а на виборах, щоб все ж таки раціональне перемогло. Щоб ми не дозволили оцьому трешу смітити нам і в бошках, і в житті.

Продлится выставка месяц, вход свободный. Во время местной избирательной кампании, не исключают организаторы, здесь появятся и новые экспонаты.

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