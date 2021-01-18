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Музеи Ватикана могут открыться уже с 1 февраля

Музеи Ватикана могут открыться уже с 1 февраля

Музеи Ватикана могут открыться уже 1 февраля — решение было принято руководством Губернаторства Града Ватикан.

Об этом, передает Новости Ю, сообщила директор музеев Ватикана Барбара Ятта в интервью Vatican News.

По мнению Ятты, семикилометровый музейный маршрут, а также небольшое число посетителей в летние месяцы – и оно вряд ли вырастет в ближайшем будущем – не составляют проблемы для санитарной обстановки, однако дирекция предпочла согласовать собственные решения с постановлениями итальянского правительства.

Ятта также отметила, что музеи Ватикана во время пандемии не принимали посетителей, но все это время не прекращались реставрационные работы, издательская деятельность, работы мастерских, ремонт помещений.

«В этот период единственное, чего нам не хватает, — это самый главный аспект нашего учреждения, а именно общение с публикой», — сказала Ятта.

Правительство Италии от 14 января допускает открытие музеев в стране, но только в некоторые дни и на определенных территориях.

В так называемых «желтых зонах» музеи могут быть открыты по будням, однако большую часть Италии правительство намерено отнести к «оранжевой зоне» начиная с воскресенья 17 января.

Новые ограничения будут действовать по меньшей мере в течение месяца.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: карантин

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