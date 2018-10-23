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Музиканти МАСО «Слобожанський» зіграють в чотири тромбона

Музиканти МАСО «Слобожанський» зіграють в чотири тромбона

У четвер, 25 жовтня, в Будинку Алчевських відбудеться концерт «Подорож в чарівний світ романтизму - музика для духових інструментів», на якому музиканти Молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський» виконають твори, написані спеціально для духових інструментів. Родзинкою концертної програми стане виконання творів для чотирьох тромбонів.

«Тромбони використовувалися з часів середньовіччя. Завдяки руху куліси, на інструменті можна грати найскладніші та вишукані мелодії, а його звучання дуже схоже на людський голос – розповідає учасник майбутнього концерту, тромбоніст Сергій Цимбал. - Квартети з тромбонів дуже популярні в усьому світі, а ось в Харкові такий квартет можна почути вкрай рідко. Грати в квартеті складно, але цікаво, адже кожен музикант це індивідуальність, а тут ми повинні звучати як одне ціле, втілюючи творчий задум композитора і радуючи наших глядачів ».

Творами П'єра Дюбуа і Георга Телемана, в яких одночасно гратимуть відразу чотири тромбона відповідно, відкриється і закриється концерт «Подорож в чарівний світ романтизму - музика для духових інструментів». Також в концертній програмі прозвучать твори Івана Оленчика, Рейнгольда Гліера, Карла Райнеке, Франсіса Пуленка, Франца Доплера для кларнета, флейти, валторни, фагота і гобоя. Головними дійовими особами концерту, стануть музиканти групи духових інструментів МАСО "Слобожанський", серед них цілий ряд лауреатів різних міжнародних конкурсів - Владислав Петрик, Ксенія Коновал, Віталій Ляшко, Дмитро Мітченко, Сергій Цимбал.

Музиканти МАСО «Слобожанський» зіграють в чотири тромбона

"Група духовиків" - гордість Молодіжного оркестру, вважає художній керівник МАСО «Слобожанський» Гаррій Абаджян. Її основу складають оркестранти, підготовлені викладачами кафедри оркестрових духових та ударних інструментів і оперно-симфонічного диригування одного з провідних творчих вузів країни - ХНУМ ім. Котляревського. «Харківська школа гри на духових інструментах - одна з кращих в Європі. - розповідає один з організаторів концерту, завідувач кафедри оркестрових духових та ударних інструментів і оперно-симфонічного диригування Харківської консерваторії, кандидат мистецтвознавства Олександр Овчар. - У її витоків стояли фахівці з Німеччини, Чехії та Голландії, а сьогодні їх традиції продовжують такі видатні музиканти і відомі педагоги як Гаррій Абаджян, Валерій Алтухов, Олег Федорков, Аркадій Войнов та інші, які підготували чимало талановитих «духовиків», багато хто з яких грали і зараз грають в Молодіжному оркестрі ".

За словами Олександра Овчара відіграти цілий концерт на духовому інструменті музикантам складно ще й "чисто фізично", тому такі концерти грають рідко. Але завдяки тому, що кожен інструмент відрізняється неповторним звучанням, своєрідністю тембру і унікальними технічними можливостями, ці концерти користуються популярністю і викликають інтерес  глядачів.

Нагадаємо, що концерт «Подорож в чарівний світ романтизму - музика для духових інструментів» відбудеться в Будинку Алчевських в четвер, 25 вересня. А наступний виступ МАСО пройде там же, але вже в п'ятницю, 2 листопада. Це буде концерт «Торжество Класики», на якому оркестр під керівництвом диригента з Норвегії Романа Резніка зіграє твори Моцарта Россіні і Чайковського. Початок заходів о 19:00.

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Адреса: вул. Жон Мироносиць, 13 (Будинок Алчевських, колишній БК міліції). Звук живий. Початок - о 19:00.

Придбати квитки на концерт можна тут >>

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: афиша

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