На Чернобыльской АЭС появился гигантский мурал

Изображение имеет размер 18 на 58 метров и располагается на восточной стене машинного зала.

В конце прошлой недели художники завершили нанесение мурала на стену машинного зала на Чернобыльской АЭС, и с этой недели он официально стал одной из достопримечательностей АЭС. Изображение имеет размер 18 на 58 метров и располагается на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС. Поэтому мурал ежедневно могут видеть около двух тысяч человек персонала и посетителей станции. Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльской АЭС.

Конкурс на лучший проект мурала на ЧАЭС был объявлен весной, а 3 июня из 24 работ выбрали лучшую. Еще шесть работ не приняли участие в конкурсе из-за того, что нарушили сроки подачи эскизов.

По замыслу сотрудников ЧАЭС работа должна была оптимизировать внешний вид промышленной площадки атомной станции. После обработки протоколов жюри, учитывающее тематическое соответствие, креативность, художественную целесообразность, инновационность работы, а также после подсчета баллов зрительского голосования в Facebook победителем был избран Валерий Коршунова с работой "Взгляд в будущее".

Впрочем, нашлись и критики мурала, которые считают, что вызывает некоторое недоумение "чёрная рука" , которая держит "мирный атом". Впрочем, проведенный опрос показал, что почти 60% сотрудников станции одобряют изображение. Победитель объявлен, его наградят премией в 5 тысяч гривень, а также проведут специально для него и двух его спутников специальную эксклюзивную двухдневную экскурсию на Чернобыльскую АЭС и в город Припять.

Как сообщалось, в течение первого полугодия 2019 года зону отчуждения посетили 40046 лиц. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие 2018 года Зону посетили 20609 человек. Наибольший интерес к зоне отчуждения у туристов из Украины – 10171 посетитель, Великобритании – 6998, Польши – 4343, Германии – 3747, США – 2455. Всего в зону отчуждения приезжали туристы из 121 страны.

Источник: elektrovesti.net

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