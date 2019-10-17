Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:18
Просмотров: 126

На Чернобыльской АЭС появился гигантский мурал

На Чернобыльской АЭС появился гигантский мурал

Изображение имеет размер 18 на 58 метров и располагается на восточной стене машинного зала.

В конце прошлой недели художники завершили нанесение мурала на стену машинного зала на Чернобыльской АЭС, и с этой недели он официально стал одной из достопримечательностей АЭС. Изображение имеет размер 18 на 58 метров и располагается на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС. Поэтому мурал ежедневно могут видеть около двух тысяч человек персонала и посетителей станции. Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльской АЭС.

Конкурс на лучший проект мурала на ЧАЭС был объявлен весной, а 3 июня из 24 работ выбрали лучшую. Еще шесть работ не приняли участие в конкурсе из-за того, что нарушили сроки подачи эскизов.

По замыслу сотрудников ЧАЭС работа должна была оптимизировать внешний вид промышленной площадки атомной станции. После обработки протоколов жюри, учитывающее тематическое соответствие, креативность, художественную целесообразность, инновационность работы, а также после подсчета баллов зрительского голосования в Facebook победителем был избран Валерий Коршунова с работой "Взгляд в будущее".

Впрочем, нашлись и критики мурала, которые считают, что вызывает некоторое недоумение "чёрная рука" , которая держит "мирный атом". Впрочем, проведенный опрос показал, что почти 60% сотрудников станции одобряют изображение. Победитель объявлен, его наградят премией в 5 тысяч гривень, а также проведут специально для него и двух его спутников специальную эксклюзивную двухдневную экскурсию на Чернобыльскую АЭС и в город Припять.

Как сообщалось, в течение первого полугодия 2019 года зону отчуждения посетили 40046 лиц. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие 2018 года Зону посетили 20609 человек. Наибольший интерес к зоне отчуждения у туристов из Украины – 10171 посетитель, Великобритании – 6998, Польши – 4343, Германии – 3747, США – 2455. Всего в зону отчуждения приезжали туристы из 121 страны.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Фирташа отрицают, что он встречался с Джулиани в Вене
Сегодня 10:04    42
МВФ обновил прогноз курса валют по отношению к гривне
Сегодня 09:30    118
Украинцев во время переписи спросят о языке, детях и газовых плитах
Сегодня 08:40    164
“Укроборонпром” знизив рівень закупівель обов’язкових для проведення на PROZORRO
Сегодня 08:06    69
Шевчука не пустили на рабочее место главы Конституционного суда
Сегодня 07:19    112
Україна збільшила експорт м’яса птиці майже на чверть
Сегодня 07:10    71
«Нафтогаз»: у жовтні ціна на газ для населення знизиться на 4,9%
Сегодня 06:42    86
Дело Фрумана-Парнаса потянет за собой дело Левочкина
16.10.2019 10:50    161
Байден-младший отрицает коррупцию при работе в Украине
16.10.2019 10:35    102
Нацкомиссия перекраивает реестр операторов и провайдеров
16.10.2019 09:49    161
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 