На фестивале Docudays в Харькове покажут фильмы о правах человека

Фестиваль, который проходит в разных регионах Украины, в Харьковской области стартует 20 ноября и продлится до 10 декабря. Запланированы кинопоказы в Харькове и Чугуеве.

Главную тему Docudays UA в этом году обозначили как «Равные равенства».

«Ключевая кинопрограмма посвящена группам людей, которые чаще всего сталкиваются с неравенством, подвергаются дискриминации в обществе и недостаточно представлены в медиа», — поясняют организаторы.

В Харькове покажут такие фильмы:

13 ноября: «Дети терриконов» (Франция) — фильм о жизни подростков бывшем шахтёрском городке Ланс во Франции.

21 ноября: «Отдалённый лай собак» (Дания, Финляндия, Швеция) — о 10-летнем мальчике, живущем на линии фронта на Донбассе.

23, 26 и 28 ноября: «Женщина в плену» (Венгрия) — фильм о трудовом рабстве.

24 ноября: «Прозрачный мир» (Грузия) — рассказ о молодом человеке с инвалидностью и его отце, который помог сыну проявить художественные таланты.

27 ноября: «EX LIBRIS: Нью-Йоркская публичная библиотека» (США) — об одном из крупнейших хранилищ книг и образовательно-культурных центров мира.

30 ноября: «Явных проявлений нет» (Украина) — история женщины, которая возвращается с войны, борется с психологическими проблемами и пытается вернуться к нормальной жизни.

В Чугуеве 5 декабря покажут фильм «Веаюфром» (Украина) — рассказ об украинце, который работает дворником, но ежегодно ездит в США к матери. Он записывает свою жизнь на видео: в фильме одна камера принадлежит герою, а второй снимает режиссёр.

Более подробная программа — на сайте кинофестиваля.

Фильмы фестиваля Docudays UA традиционно показывают в местных кинотеатрах, домах культуры, школах и вузах, киноклубах, магазинах, библиотеках, а также в исправительных заведениях. Также в программе — встречи с режиссёрами, правозащитниками, деятелями культуры.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины