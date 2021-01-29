На грани банкротства: Оля Полякова, Виктор Павлик и Леся Никитюк остались у разбитого корыта из-за карантина

Можно смело утверждать, что артисты относятся к той категории людей, которые почти полностью лишились дохода, ведь в период жесткого карантина и локдауна нельзя было проводить концерты вообще, а в период адаптивного карантина заполненность залов не должна была превышать 50%.

Именно поэтому многие деятели шоу-бизнеса начали жаловаться на отсутствие финансов и кризис. В этой статье мы расскажем о тех, кого вы точно знаете, и о их финансовых проблемах.

Оля Полякова

Полякова в необычном платье

Она — первая из всех представителей украинского медиаполя, кто заговорил о том, что артистам нужна помощь.

Полякова жаловалась на безденежье, и на то, что творческим коллективам нечем платить деньги.

Полякова митингует под Кабмином

Даже выходила на митинг под Киевский Городской Совет, однако спустя некоторое время улетела на дорогущий курорт на Мальдивах, и прекратила требовать от власти деньги.

Оля Полякова на Мальдивском пляже

Виктор Павлик

Артист в 2021 году готовится стать отцом. Для него это будет четвертый ребенок, поэтому он не понаслышке знает, что денег понадобится немало.

Тем более, его супруга собралась рожать в частной клинике Адонис, где за одни только роды придется отдать более двух тысяч долларов.

Беременная жена Виктора Павлика Екатерина показала, где хочет рожать

Виктор Павлик и его жена Екатерина

"Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы в минусе как минимум на 150 тысяч каждый месяц", — рассказала концертный директор, и, по совместительству, жена Виктора Павлика в эфире программы "Звездный путь".

Леся Никитюк

Леся Никитюк на Мальдивах

Она тоже намекнула на то, что финансовые запасы уже, как говорят, "поют романсы". Однако сделала это при помощи обезьяны с протянутой рукой, которую опубликовала у себя в Истории.

Скриншот с Инстаграм Леси Никитюк

К слову, она сейчас, как и ее подруга-коллега Полякова, рванула на Мальдивы.

Оттуда она опубликовала пост-сравнение с лошадью, и намекнула, что ей срочно нужны рекламодатели.

Скриншот с Инстаграм Леси Никитюк

Однако вскоре пост был удален по неизвестным причинам.

Источник: 1 Минута