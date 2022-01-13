На Харківщині пройде щорічний Вертеп-Фест

У місті Харків 15-16 січня відбудеться Вертеп фестиваль 2022, який частково пройде у Інтернеті.

Неможливо уявити Новорічні свята та Різдво без колядок. Тому ви точно хоча б раз чули про вертепи. Саме час скористатися можливістю та завітати на свято у місто Харків. Вертеп-Фест проходитиме в офлайн форматі, на вулицях міста так і заплановано онлайн частину у мережі Інтернет.

Що очікує на гостей фестивалю?

Впродовж двох днів з 15 по 16 кожен охочий зможе поринути у святкову атмосферу та згадати колядки, які знайомі ще з самого дитинства.

15 січня запланована хода колядників і вертепів Харкова і області Сумською вулицею. О 12:00 від майдану Конституції розпочнеться святкова хода. Наприкінці ходи на всіх очікує спільний спів «Нова радість стала» разом із українськими та іноземними містами. Також цього дня відбудуться виступи колективів у військовому шпиталі, в дитячих будинках та ТРЦ.

Об'єднаємо у святкуванні всю країну

Крім святкувань та ходи містом запланована і онлайн частина святкування. Кожен охочий зможе переглянути трансляцію у соцмережах, на сайті фестивалю, в метро, ТРЦ і супермаркетах відео з виконанням колядок, щедрівок, тематичних майстер-класів тощо. Зазначимо, на сайті фестивалю кожен може залишити відповідне відео, яке має можливість потрапити до трансляції.

Відтак, 15 та 16 січня відбудуться «Етновечорниці» у прямому ефірі – 2 дні по 1,5 години.

Під час святкування в Інтернеті заплановано:

● Оговорювати, як зберігати пісенні та інші святкові традиції в умовах пандемії;

● Майстер-класи (за заявками);

● Прості кулінарні рецепти (як кутю готувати; національна кухня; тощо);

● Провести «Колядка-баттл на виліт» (учасники – за заявками!).

Всіх бажаючих взяти участь в «Етновечорницях» (в якості глядачів та/або в якості безпосередніх учасників) просимо повідомити про це оргкомітет на офіційну пошту фестивалю vertepfest@k-w-u.org.

Організатори свята зазначають, що відвідати святкування може кожен, але нагадують і про карантинні обмеження та їх дотримання.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Микита Гузенко

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