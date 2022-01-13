Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:16
Просмотров: 81

На Харківщині пройде щорічний Вертеп-Фест

На Харківщині пройде щорічний Вертеп-Фест

У місті Харків 15-16 січня відбудеться Вертеп фестиваль 2022, який частково пройде у Інтернеті.

Неможливо уявити Новорічні свята та Різдво без колядок. Тому ви точно хоча б раз чули про вертепи. Саме час скористатися можливістю та завітати на свято у місто Харків. Вертеп-Фест проходитиме в офлайн форматі, на вулицях міста так і заплановано онлайн частину у мережі Інтернет.

Що очікує на гостей фестивалю?

Впродовж двох днів з 15 по 16 кожен охочий зможе поринути у святкову атмосферу та згадати колядки, які знайомі ще з самого дитинства.

15 січня запланована хода колядників і вертепів Харкова і області Сумською вулицею. О 12:00 від майдану Конституції розпочнеться святкова хода. Наприкінці ходи на всіх очікує спільний спів «Нова радість стала» разом із українськими та іноземними містами. Також цього дня відбудуться виступи колективів у військовому шпиталі, в дитячих будинках та ТРЦ.

На Харківщині пройде щорічний Вертеп-Фест

Об'єднаємо у святкуванні всю країну

Крім святкувань та ходи містом запланована і онлайн частина святкування. Кожен охочий зможе переглянути трансляцію у соцмережах, на сайті фестивалю, в метро, ТРЦ і супермаркетах відео з виконанням колядок, щедрівок, тематичних майстер-класів тощо. Зазначимо, на сайті фестивалю кожен може залишити відповідне відео, яке має можливість потрапити до трансляції.

Відтак, 15 та 16 січня відбудуться «Етновечорниці» у прямому ефірі – 2 дні по 1,5 години.

Під час святкування в Інтернеті заплановано:

● Оговорювати, як зберігати пісенні та інші святкові традиції в умовах пандемії;

● Майстер-класи (за заявками);

● Прості кулінарні рецепти (як кутю готувати; національна кухня; тощо);

● Провести «Колядка-баттл на виліт» (учасники – за заявками!).

Всіх бажаючих взяти участь в «Етновечорницях» (в якості глядачів та/або в якості безпосередніх учасників) просимо повідомити про це оргкомітет на офіційну пошту фестивалю vertepfest@k-w-u.org.

Організатори свята зазначають, що відвідати святкування може кожен, але нагадують і про карантинні обмеження та їх дотримання.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Микита Гузенко

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове изменились тарифы на холодную воду и канализацию
Сегодня 07:42    62
В Харькове началась новая волна коронавируса - эпидемиолог
Сегодня 06:50    160
Обвал штукатурки в метро не связан с подтоплением – вице-мэр Харькова
Сегодня 06:24    120
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    114
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    221
Праздник продолжается в театре «ЛанжеронЪ»!
12.01.2022 17:30    1320
Харьковский театр закроется на несколько месяцев из-за нехватки денег
12.01.2022 09:02    621
Жертвы гололеда в Харькове: жители частного сектора, пожилые люди и дети (ВИДЕО)
12.01.2022 08:35    352
"Парковка для оленей" в Харькове не пустует (ФОТО)
12.01.2022 08:09    602
Харьковский коксовый завод “Новомет” уплатил 3,4 млн гривен штрафа за незаконные выбросы
12.01.2022 07:42    221
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 