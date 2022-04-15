На Харківщині знесуть пам’ятник Максиму Горькому й назовуть вулицю на честь маріупольців

Таке рішення прийнято у Кегічівській ОТГ. Про це повідомляє офційна сторінка громади у соцмережах.

Відбулось пленарне засідання XХІХ сесії VІІІ скликання

Так, під час розгляду питань порядку денного, депутатами прийнято ряд важливих рішень, а саме:

– про перейменування вулиці Квіткової смт Кегичівка Красноградського району Харківської області на вулицю Героїв Маріуполя;

– про демонтаж пам’ятника російському письменнику Максиму Горькому, розташованому в смт Кегичівка по вулиці 1 Травня, 2 (привокзальна площа);

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