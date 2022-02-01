На їхні пологи чекає весь світ: 3 знаменитості, які скоро стануть мамами

У 2022 році на світ з'являться троє зіркових нащадків, на появу яких чекає мало не увесь світ. Шанувальники уважно пильнують за знаменитими матусями: Кайлі Дженнер, Розі Гантінгтон-Вайтлі й тепер за Ріанною.

Кожна з новин про вагітність цих трьох зірок ошелешила всіх. Тепер шанувальники пильно слідкують за своїми улюбленими зірковими матусями й чекають, коли на світ з'являться їхні нащадки.

Які знаменитості скоро стануть мамами

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Знаменита модель та її чоловік, актор Джейсон Стейтем вже виховують сина Джека. Про поповнення в сім'ї Розі повідомила вкрай лаконічно – опублікувала серію стильних фото, наприкінці яких був головний знімок з округлим животом.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму зірки

Модель не приховує свою вагітність, але й не ділиться її деталями й не надто часто публікує кадри. Та нещодавно вона показала нову світлину з чималим животиком. Це означає, що зірка от-от стане мамою вдруге.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму зірки

Кайлі Дженнер

Ще у вересні 2021 року світська левиця й модель підтвердила, що чекає другу дитину від репера Тревіса Скотта, з яким налагодила стосунки. Зірка публікувала фото в ефектних образах та знімалась у трендових зйомках, не приховуючи вагітний животик.

Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму зірки

Однак "смертельний фестиваль" за участі Тревіса змінив життя знаменитості. Як репер, так і його близькі стали отримувати безліч коментарів з критикою та гнівом. Тому Кайлі Дженнер разом з коханим вирішили покинути соціальні мережі на невизначений час.

Лиш наприкінці 2021 року модель повернулась до інстаграму. Вона почала показувати нові "вагітні" знімки й ділитися зворушливими кадрами. Нещодавно Кайлі Дженнер провела сімейну вечірку перед народженням дитини.

Ріанна

Знамениту артистку неодноразово підозрювали у вагітності, але 31 січня офіційно стало відомо, що вона стане мамою вперше. У мережі поширюють яскраві фото Ріанни з її коханим A$AP Rocky, де зірка впевнено демонструє оголений округлений животик.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото з соціальних мереж

Виконавиця не приховувала, що хоче стати мамою, але будь-які чутки про це спростовувала. Хоч судячи з великого живота, вона досить довго приховувала свій особливий стан. Інсайдери підозрюють, що у 2022 році Ріанна та A$AP Rocky не тільки стануть батьками, але й одружаться.

Источник: showbiz.24tv.ua/

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