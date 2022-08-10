На какую блесну лучше ловить щуку

Всякий рыбак знает — мало найти крупное рыбное место или иметь хорошее снаряжение. Для правильной ловли рыбы нужна отличная приманка. Снасти в виде имитаций отлично подойдут для хищников. В Украине купить блесну можно в магазине «Condor Fishing». Многие рыбаки отправляются на самые разные берега, чтобы ловить хищников типа щуки. Как сделать ловлю крупной рыбы успешной и какие снасти применять, читайте дальше.

История появления блесны

Это тяжелая приманка, которая позволяет ловить рыбу на глубине. Она служит раздражителем для хищников, которые готовы поглотить то, что посмело блеснуть у них «перед носом». Первые упоминания начинаются еще во времена палеолита. С тех пор прошло уже более 2 млн лет. Изготавливались снасти собственноручно. Приманки в виде блесны начали изготавливаться всего около двух веков назад. В то время колебалка использовалась исключительно для ужения на троллинг. Это был единственный возможный способ ловли в осенний сезон. Позже в свет вышел спиннинг с катушкой.

Выбираем блесну: с чего начать

На полках магазинов представлен огромный ассортимент приманок для щук. Современные разработки позволили достичь уровня, когда блесна с точностью повторяет движения рыбы. Характеристики могут быть абсолютно разные. Снасти позволяют ловить крупных хищников с разной глубины.

На сайте condorfishing.com.ua представлены:

вертушки;

блесны с бороздками;

кастмастеры;

пилькеры;

цикады.

А также тяжелые колебалки с:

пластиковыми хвостами;

специальными лепестками;

дополнительными крючками и т.д.

Опытные рыболовы знают, где и какая приманка сработает лучше, а вот новичку придется подобрать из целого комплекта те аксессуары, которые подойдут для ловли.

Что лучше: вертушка или колебалка

Блесны-колебалки отлично подходят для ужения методом троллинга с лодки. Вертушки хороши для ловли рыбы с берега. Колебалки удобны тем, что подают сигнал для щуки на глубину о приближении мелкого размера рыбы, которую следует атаковать. Не бойтесь взять приманку большого размера. Щука на мелкую «рыбу» может не повестись. Крупных размеров блесна также может помочь при «охоте» на рыбу с берега или обрыва на больших глубинах.

Какими должны быть снасти: кислотные или нейтральные

В солнечную спокойную погоду, когда вода прозрачна, лучше всего отдать предпочтение более темным или тусклым блеснам и вертушкам. Кислотные окрасы хорошо использовать в пасмурную погоду или мутной воде. Однако это лишь общие рекомендации, подбирать нужный вам вид блесен придется самостоятельно. Главное, что ваша снасть должна блеснуть так, чтобы хищник тут же за ней погнался.

Ловля на блесну

Приобретя снаряжение, многие начинающие рыболовы задумываются над тем, как же правильно применять блесна. Есть единственное правило: первый раз опускайте приманку в воду и начинайте считать секунды. Как только блесна коснется дна начинайте поднимать и можете повторить. Запомните, на какой секунде дно и «рыбка» соприкоснулись, и при следующих бросках начинайте подъем на несколько секунд раньше. Подмотку производите равномерно и постарайтесь почувствовать, когда блесна «заработает».

Хитрости для новичков

На блесны с большим количество лепестков следует ловить в стоячей воде, а с малым — во время течения. Если чувствуете, что «клев идет», а трофея все нет, то снабдите приманку дополнительными крючками у изголовья.

Колебалки не подходят для закоряженных мест или вод с зарослями. Это верный способ потерять свое снаряжение.

Следуя этим советам, можно получить отличный улов.

Новости портала «Весь Харьков»