На кинофестивале в Харькове покажут фильм о бойцах с инвалидностью

Огранизаторы кинофестиваля описывают «Ампутацию» как «фильм о травме». Его герои — 12 украинских бойцов, которые воевали на Донбассе и лишились конечностей. Однако название символизирует потерю не только части тела, но и территории страны, части человеческого сознания.

«Этот фильм начинался со стихов, но уже в процессе работы несколько стихотворений родилось благодаря фильму. Мы не рассказываем линейных историй украинских солдат, потерявших конечности. Мы работаем с образами, ассоциациями, настроением. Наши соавторы — художники Караваджо и Рембрандт, композиторы Александр Бакши, Гия Канчели и ещё десяток композиторов (все они сотрудничали с нами бескорыстно), фотографы Валерий Ананьев и Александр Мордерер», — рассказывают о киноленте её создатели.

«Ампутация» — очередной совместный проект харьковского режиссёра, журналиста и педагога Лидии Стародубцевой и писателя, обозревателя «Би-би-си» и «Радио Свобода» Игоря Померанцева. Они также работали над фильмами «Холмс и Хармс», «Площадь Украина», «Шов», «Вино убивает».

Премьера «Ампутации» пройдёт 25 октября в 17.00 в кинотеатре «Планета Кино» (ТРЦ «Французский больвар», улица Академика Павлова, 44б).

Фестиваль Kharkiv MeetDocs-2018 запланирован на 24-28 октября. В этом году зрителям обещают показать 21 полнометражный документальный фильм из Украины, Германии, Израиля, США, Польши, Великобритании. Среди них — участники Берлинского кинофестиваля, обладатели наград Каннского кинофестиваля, претенденты на «Оскар».

Также в программе — фестиваль короткометражного украинского независимого кино «Бардак», встречи с режиссёрами и продюсерами, лекции, мастер-классы.

Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля.

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